On a maintenant un émoji pour parler des petits pénis

«Pis, il était gros comment? 😏»

«Hummm...»

Mesdames et messieurs, on a enfin un émoji qui peut résumer tout ça. En fait, l'image est censée décrire une pincée, ou un petit peu, mais les internautes y ont plutôt vu une façon d'imager l'organe reproducteur masculin.

How to reply to Trump with one word @MrBadr_ Small penis emoji is being rolled out on all phones this year https://t.co/vZiQo4E6cV