Les déplacements sont difficiles en raison de la pluie verglaçante

Comme prévu lundi par Environnement Canada, après une douzaine d'heures de bruine verglaçante, de la pluie verglaçante est tombée en soirée et en début de nuit, mardi, avant de faire place à quelques heures de pluie.

Les trottoirs et les rues de Montréal sont devenus glissants et il en est de même dans les autres régions visées par l'avertissement de pluie verglaçante.

Cet avertissement a été levé pour la région de Montréal et en Beauce, mais il demeure en vigueur à Saint-Jérôme, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, la région de Charlevoix et Rimouski.

Des centaines d'écoles dans plusieurs régions du Québec sont fermées pour la journée.

Transports Québec signalait en fin de nuit, mardi, que les chaussées de plusieurs routes et autoroutes étaient glacées. C'était notamment le cas sur l'autoroute 20 entre l'Ontario et la région de Montréal et dans la région de Québec, l'autoroute 50 en Outaouais, la route 132 en Montérégie, la route 125 dans Lanaudière, la route 175 dans la Réserve faunique des Laurentides et l'autoroute 40 en Mauricie et dans la région de Québec.

À Montréal, le mercure est en hausse; il devrait atteindre environ 5 degrés Celsius vers midi. Cependant, le vent soufflera en après-midi et la température glissera graduellement jusqu'à 12 degrés sous zéro pendant la nuit de mercredi.

De la faible neige est attendue mercredi dans la plupart des régions du Québec. Par la suite, une nouvelle hausse des températures associée à l'arrivée d'une autre dépression météorologique apporter un autre cocktail de précipitations jeudi et vendredi.

La fin de semaine s'annonce toutefois ensoleillée à Montréal et Québec, notamment.

À voir également: