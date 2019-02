BIEN-ÊTRE

Des complications possibles liées à des traitements de la fertilité

Une étude révèle que certains traitements de fertilité peuvent légèrement augmenter le risque de complications sévères pendant la grossesse. Il est question ici d'infections graves et de risques d'hospitalisation aux soins intensifs au moment de l'accouchement. Au Canada, un couple sur six est touché par l'infertilité, et bon nombre d'entre eux ont recours à des technologies de procréation assistée.