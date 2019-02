DIVERTISSEMENT

La prochaine cérémonie des Oscars n’aura pas d’animateur

C’est officiel : la prochaine cérémonie des Oscars n’aura pas d’animateur. Il s’agit de la première fois en 30 ans que la grande fête du film se retrouve sans hôte. Un porte-parole de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a confirmé la nouvelle. L’humoriste et comédien Kevin Hart était censé animer la soirée. Mais de vieilles publications homophobes faites sur Twitter ont fait surface. Il a décidé de se retirer à la suite d’excuses qui n’ont pas fait l’unanimité. La soirée des Oscars sera plutôt parsemée de présentations faites par plusieurs grandes vedettes hollywoodiennes.