3 nouvelles adresses à découvrir absolument !

Ce début d'année 2019 commence bien pour les palais en quête de nouveautés et d'exotisme. Au programme des festivités: cuisine japonaise et indienne des plus savoureuses, et un nouveau café a vu le jour.

C'est le petit dernier des propriétaires des restaurants Escondite, Biiru, Habanera, Koa Lua et Gokudo. Inspiré des pubs japonais traditionnels et du film Kill Bill, on est propulsé dans un cadre tamisé en plein Vieux-Montréal. Bois massif, mur de brique typique et néons colorés, sans oublier ces objets décoratifs japonais et des samouraïs, tout invite à la confidence et aux soupers en amoureux. Pari réussi d'une ambiance intimiste pour cet espace qui peut accueillir 85 places assises.

Courtoisie Hanzō

Hanzō est d'ailleurs une référence à un ninja japonais également présent dans le fameux film de Quentin Tarantino, Kill Bill.

Une fois le décor apprécié, il est alors temps de se pencher sur la carte tout aussi excitante. Le menu, signé par le chef torontois Nick Liu du restaurant Dailo, propose plats signature et classiques également. Une sorte de formule tapas à partager tout à fait abordable.

Courtoisie Hanzō

Parmi les spécialités de la maison: le Sashimi d'Hamachi (avec ponzu, raisin rouge, câpres à la truffe, huile de sésame) est un pur délice; le KFC (5,95$) [du poulet frit au poivre noir avec un aïoli au piment aji amarillo] croquant à souhait, décadent et totalement exotique; ou encore le Dashi Nasu (6,95$) (aubergines japonaises, pois vert, pousses de tournesol, riz soufflé) qui fond dans la bouche. À la carte également brochettes et ramens classiques et revisités. Coup de coeur aussi pour les cocktails délicieusement présentés et parfaitement balancés se déclinant à base de saké et élaborés par le mixologue Tao Zrafi - derrière la carte du Nhau Bar.

417 Rue Saint-Nicolas, Montréal, QC H2Y 2P4.

Le délicieux Pub indien le 409, déjà un incontournable.

Les amateurs de cuisine indienne connaissent forcément le fameux restaurant Atma - situé sur le boulevard St-Laurent - mené par le chef AJ Anand, et son fils Ravi. Ce duo officie désormais également en cuisine du 409, le nouveau pub indien du Vieux-Montréal voisin du Holder - propriété des frères Holder et de leurs associés. C'est dans un décor éclectique et chaleureux aux boiseries et œuvres d'art d'inspiration Bollywood sur fond de «Blade Runner» que l'on découvre une cuisine indienne absolument délicieuse.

Courtoisie Le 409

Les déclinaisons de classiques tels que le fameux poulet au beurre (16$) - parfaitement exécuté et absolument addictif - aux crevettes cari (20$) - gorgées de saveurs - jusqu'à l'incontournable pain Naan (5$) - fondant - tout y est délicieux. Les options végétariennes sont elles aussi tout aussi alléchantes, telles que le Pani Puri- l'explosion de saveurs (7$) (petites pâtes soufflées, farcies de pommes de terre, de pois chiches, yogourt, chutneys au tamarin et à la menthe) qui dessine une entrée étonnante pour entamer les festivités.

Courtoisie le 409

La carte de cocktails tous à 13$ vaut elle aussi le détour!

409 rue McGill, Montréal.

Dans un autre registre, détour par le centre-ville, au rez-de-chaussée de la Société des Arts Technologiques, le café SAT est un nouveau venu aussi dans ce quartier en action. Le lieu, animé et lumineux, a été conçu par Alexandre Auché, directeur des espaces et des événements à la SAT, en collaboration avec les designers Amélie Daudelin-Pilotte, Hakima Djermouli et Emily Robinson. Au comptoir, l'amour du café s'affiche sans filtre (et sans jeux de mots) : des baristas professionnels servent une variété de grains venus d'un torréfacteur différent chaque mois. Côté menu, c'est une carte composée de produits de saison, distribués par des producteurs locaux, qui sont proposés.

De quoi réchauffer nos coeurs et palais en cet hiver (bi)polaire.