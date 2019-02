Gad Elmaleh s'est aussi «fortement inspiré» de Louis-José Houde et Martin Petit

La chaîne YouTube CopyComic persiste et signe, ce mardi 5 février, en publiant une longue vidéo d'un peu plus de treize minutes dévoilant les méthodes (plus ou moins) subtiles de Gad Elmaleh pour s'approprier les blagues d'humoristes d'origines diverses.

Après Martin Matte et Patrick Huard, cette nouvelle vidéo soulève les similarités entre certains gags de Gad Elmaleh et ceux des Américains Louis C.K. et Dave Chappelle, pour ne nommer que ceux-ci.

CopyComic souligne également la grande ressemblance avec un numéro de Louis-José Houde tiré du spectacle Suivre la parade (3m20s), et avec un autre de Martin Petit tiré de son spectacle Grandeur nature (8m10s).

«Il ne vole pas vraiment de jokes, il vole l'essence, explique Mike Ward dans un extrait inséré au début du reportage. Son génie, c'est qu'il vole quelque chose, mais il le modifie assez qu'un an après tu ne remarques même plus que c'est volé.»

À la suite des révélations impliquant des humoristes québécois la semaine dernière, le Bordel Comédie Club avait pris la décision de bannir Gad Elmaleh de sa liste d'invités.

Voilà qui n'aidera certainement pas sa cause...

