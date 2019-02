François Morency en deuil de son père

François Morency a annoncé, ce lundi 4 février, que son père Jean-Paul était décédé samedi dernier à l'âge de 90 ans.

L'humoriste a partagé une photo de son géniteur datant de 1945 montrant bien la ressemblance frappante entre le père et le fils.

«Les problèmes de santé, physiques et mentaux, ont rendu la dernière année très difficile et peu agréable pour lui, a-t-il expliqué par l'entremise de sa page Facebook.

«Il est maintenant libéré d'un corps et d'un cerveau qui ne fonctionnaient plus très bien et qui l'empêchaient de rayonner comme il l'a fait toute sa vie, rendant les gens autour de lui heureux, souriants et meilleurs.»

La série Discussions avec mes parents, qui a été renouvelée pour une deuxième saison par Radio-Canada, prendra évidemment une tout autre dimension pour l'humoriste, qui verra son père continuer de «vivre par la série».

«Il était un modèle de droiture et de fidélité. Il était ma référence, confie le principal intéressé. Le standard à atteindre dans l'excellence de ce qu'il faisait et dans le niveau d'acharnement qu'il mettait dans tout ce qu'il entreprenait.

«Dans ma vie remplie d'efforts afin de plaire aux filles, il est de loin le seul homme dont j'ai vraiment cherché l'approbation. Je suis extrêmement chanceux de l'avoir eu avec moi pendant toutes ces années.»

François Morency conclut son hommage en expliquant vouloir maintenant «tout faire pour être à la hauteur de ce qu'il fût pour les gens qui m'entourent».

