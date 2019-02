Le retour de la pluie verglaçante lundi après-midi

Après avoir reçu pendant une douzaine d'heures de la bruine verglaçante, plusieurs régions du nord de la vallée du Saint-Laurent font l'objet lundi matin d'un avertissement de pluie verglaçante qui devrait commencer à s'abattre en fin d'après-midi.

Environnement Canada signale que sur l'île de Montréal et en périphérie, environ cinq millimètres de verglas pourraient s'accumuler sur les surfaces jusqu'en soirée, lorsque précipitations cesseront.

Ce sera pire dans les régions de la vallée de l'Outaouais et celles au nord du fleuve Saint-Laurent situées entre Lachute et Québec car elles pourraient recevoir plus de 10 millimètres de pluie verglaçante. À Trois-Rivières, à Shawinigan et à Québec, la pluie verglaçante tombera en soirée et pendant la nuit de mardi. Il y en aura aussi dans la région de Charlevoix.

Environnement Canada signale qu'il y a accumulation de verglas lorsque de la pluie tombe pendant que les températures sont inférieures au point de congélation.

Mardi, le ciel de Montréal sera ensoleillé et le mercure devrait atteindre 5 degrés Celsius. Cependant, il dégringolera en cours de journée jusqu'à 13 degrés sous zéro dans la nuit de mercredi.

Environnement Canada ajoute qu'un autre épisode de pluie verglaçante devrait se manifester dans la nuit de jeudi dans le sud-ouest du Québec et qu'il pourrait ensuite gagner un grand nombre de régions, y compris de l'est du Québec.

