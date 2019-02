Microsoft s'apprête à annoncer le mois prochain lors de la Game Developers Conference (GDC) un ensemble logiciel qui permettra d'inclure le populaire service Xbox Live dans les jeux sur de multiples plateformes.

Ce que ça signifie, c'est qu'à terme, il sera possible de se connecter à Xbox Live sur une Nintendo Switch, ou encore sur un téléphone intelligent, qu'il soit d'Apple (iOS) ou Android, en plus de la Xbox One et du PC.

Ainsi, le service Xbox Live sera disponible sur deux milliards d'appareils, alors que présentement, le nombre s'établit à 400 millions.

Avec ce nouvel outil interplateformes, Microsoft sera en mesure d'ajouter les listes d'amis, d'intégrer des modes multijoueurs et les réalisations (trophées) sur toutes les plateformes, indique The Verge. Il serait donc envisageable de jouer à Fortnite entre amis, en ligne, sur PC et Switch à la fois.

Le Xbox Live est déjà disponible sur différentes plateformes, mais uniquement développé pour les jeux conçus par Microsoft, rappelle Windows Central.

Bien que ce produit ne sera pas nécessairement disponible rapidement dès le mois de mars, il s'agit tout de même d'un pas important pour Microsoft dans sa stratégie. Avec cette annonce, l'idée d'une console sans lecteur disque et un service de jeux par abonnement comme le Game Pass, il semblerait que Microsoft souhaite lancer ce qui pourrait devenir le «Netflix du jeu vidéo».