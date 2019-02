Le froid quasi polaire ne nous rend pas la vie facile, mais ce n'est pas pour autant qu'il aura notre peau. Voici 5 soins qui vont nous permettre de survivre aux grands froids.

Bariéderm d'Uriage, 24,50$

Voici un soin riche, sans parfum, et hypo-allergénique. C'est littéralement une crème isolante et réparatrice contre les irritations, frottements et agressions que provoquent les froids extrêmes, mais aussi les sautes de températures, sans oublier la sécheresse de l'air dûe au chauffage. Elle fonctionne comme un véritable bouclier protecteur non occlusif sur la peau - et la répare si déjà agressée.

Le plus? Elle pénètre rapidement, ne colle pas, elle est invisible à l'application et résiste à l'eau.

Courtoisie

Le lait concentré d'Embryolisse, 39 $

Le lait-crème concentré est un soin multi-fonctions coup de coeur. Sa rexture à la fois riche pénètre vite. On la glisse après un sérum ou avant un spray d'eau de beauté qui viendra terminer notre routine matinale et du soir. Une astuce? Saviez que pour optimiser vos soins, il faudrait les appliquer seulement 3 secondes après que notre peau ait été nettoyée. C'est le secret de beauté des Coréennes.

Le plus? Enrichie en protéines de soja, Aloe vera, cire d'abeille et beurre de karité, elle rend la peau toute douce et très hydratée.

Courtoisie

Baume rêve de miel pour les lèvres de Nuxe, 17$

C'est un classique, un incontournable et certainement l'une des valeurs sûres pour hydrater durablement notre bouche si fragile puisque si exposée au froid. Nos lèvres, disposant de très peu de glandes sébacées et ayant une peau très fine, ont tendance à se dessécher très vite. On mise sur ce soin qui nourrit, répare et protège. Ses multiples ingrédients du miel, aux huiles de tournesol, de rosier muscat et d'amande douce végétales précieuses (Calendula, Rosier, Muscat), sans oublier le beurre de Karité, ou l'essence de Pamplemousse lui assurent depuis toutes ces années son succès incontesté.

Le plus? Sa fragrance délicate et si typique!

Courtoisie

Redness relief essence de Dermalogica, 58 $ CAD (150 mL) - disponible dès le 15 février.

Cette essence anti-rougeurs est un nouveau moyen de traiter les signes d'une peau sensibilisée par les sautes de températures notamment et le froid polaire. Léger comme un toner, mais concentré comme un sérum, il permet de réduire visiblement les rougeurs et la sensibilité globale en renforçant la barrière hydratante de la peau. On l'applique sur une peau nettoyée et avant les soins habituels (sérum + crème).

Le plus? Un 5 en 1 puisque cette essence a pour vocation de réduire l'apparence des rougeurs; de stimuler l'hydratation, d'aider à renforcer la barrière d'humidité de la peau; tout en calmant, apaisant et équilibrant la peau.

HuffPost Québec

CeraVe, le nouveau pot avec pompe, 27,99$

Développée en collaboration avec des dermatologues et reconnu par l'association canadienne de dermatologie, cette crème permet de réparer les peaux les plus desséchées, irritées et agressées. Elle est formulé à partir de trois céramides essentiels (1, 3, 6-II), dont l'absorption par la peau est optimisée pour 24h grâce au complexe breveté MVE, et d'acide hyaluronique, pour aider à restaurer la barrière protectrice naturelle de l'épiderme et abreuver la peau des petits et des grands.

Le plus? Le pot avec pompe qui permet une meilleure conservation du produit - et les vertus apaisantes de cette formule.