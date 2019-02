Les bandes-annonces du Super Bowl 2019: c'est ici!

Les grands studios américains profitent chaque année du Super Bowl pour révéler de nouvelles images des mégas productions qui prendront l'affiche au cours des mois à venir à la télé comme au cinéma.

Du côté de la télévision, nous avons eu droit cette année aux annonces intrigantes de la troisième saison de The Handmaid's Tale, et de la nouvelle version de la mythique série The Twilight Zone, animée par Jordan Peele.

Côté cinéma, de nouvelles images de Toy Story 4, de Avengers: Endgame et de Hobbs & Shaw nous ont rendus un peu plus impatients.

Découvrez les bandes-annonces des productions américaines diffusées dans le cadre du Super Bowl 2019 ci-dessous.

CINÉMA

ALITA: BATTLE ANGEL

Date de sortie : 14 février 2019

AVENGERS: ENDGAME

Date de sortie : 26 avril 2019

CAPTAIN MARVEL

Date de sortie : 8 mars 2019

FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW

Date de sortie : 2 août 2019

SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK

Date de sortie : 9 août 2019

TOY STORY 4

Date de sortie : 21 juin 2019

US

Date de sortie : 8 mars 2019

TÉLÉVISION

THE HANDMAID'S TALE (Saison 3)

Date de diffusion : À déterminer

HANNA (Saison 1)

Date de diffusion : 3 février 2019

THE TWILIGHT ZONE (Saison 1)

Date de diffusion : 1er avril 2019

