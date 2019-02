VRAK publie un article sur les «sexfies» et ça ne passe pas

La chaîne VRAK est fortement critiquée samedi matin après la publication d'un article jugé controversé pour son jeune public. Non signé, l'article donnait «10 trucs pour réussir ton sexfie sans ruiner ta réputation», a soulevé l'ire de plusieurs personnalités, dont les députées Marie Montpetit et Marwah Rizqy, de même que le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge.

C'est la comédienne Marie Soleil Dion qui a d'abord critiqué le choix de VRAK de publier un tel article, estimant avec ironie que «j'imagine qu'aujourd'hui il faut compétitionner avec YouTube. Pis leur apprendre à se poser toute nue».

Puis sur Twitter, la députée libérale Marwah Rizqy a jugé que cette publication était «inacceptable» et «irresponsable».

Elle a été suivie de sa collègue Marie Montpetit, qui souligne que l'article de VRAK «dénote un sérieux manque de jugement».

Cet article est absolument inacceptable et irresponsable de la part de @vraktv . Il dénote un sérieux manque de jugement. On espère qu'il sera rapidement retiré. Je suggère de le remplacer par un texte sur la sensibilisation à la cyberintimidation. #PolQc https://t.co/thEoeGN985

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge a abondé dans le même sens que ses adversaires libérales. «Le meilleur truc pour réussir son "sexfie", c'est de ne pas en faire du tout», conseille-t-il.

Devant ce tollé, la chaîne a décidé de retirer l'article en question et de revoir sa «ligne éditoriale».

VRAK vous écoute et est sensible à vos commentaires. Bien que nous visons maintenant un public plus mature, les 18-34 ans, notre dernier article sur les sexfies a soulevé plusieurs questions. Nous avons décidé de le retirer promptement et nous reverrons notre ligne éditoriale.