Ariana Grande a fait corriger son tatouage... et c'est pire

"Ce n'est même pas corrigé .... son tatouage dit maintenant 'barbecue japonais doigt'"

七輪 means Japanese barbecue grill...😭 指 means finger in Japanese. So, I think she was trying to fix it looked like "7 rings"...

"輪 signifie barbecue japonais ... 指 signifie doigt en japonais. Quand je pense qu'elle essayait de corriger ça en "7 rings" ..."

she tried to fix her tattoo, but placed the kanji her tutor told her had to go above the current phrase to read '7rings', but she placed it below so now it reads 'Japanese barbecue finger ❤️'