Les patinoires et les sentiers de neige les plus romantiques au Québec

Une sortie en amoureux ? Oubliez le resto ou le cinéma et sortez à l'extérieur. Patiner main dans la main et se retrouver au cœur d'une forêt enneigée sont assurément des activités romantiques à souhait. Parce que le bien-être se trouve parfois dehors, sortez prendre l'air à deux ; amusez-vous pour ensuite vous réchauffer, côte-à-côte, autour d'un feu de foyer. Joues rouges garanties et complicité garanties.

Voici 13 patinoires extérieures et sentiers de raquettes, un peu partout au Québec, qui sauront vous émerveiller.

Mauricie

Le Domaine de la forêt perdue de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Pour une fin de semaine inoubliable, le déplacement jusqu'à cette patinoire en pleine forêt vaut le détour. Le Domaine de la forêt perdue de Notre-Dame-du-Mont-Carmel porte bien son nom : on peut y patiner pendant des heures au milieu des pins chargés de neige fraîchement tombée, dans un décor féérique, sans jamais se lasser. En parcourant les sentiers de glace entretenus et éclairés jusqu'à 22h, vous aurez l'occasion d'admirer la faune et la flore locale, et même de nourrir les animaux du domaine.

Vous préférez la raquette ? Huit kilomètres aller/retour de sentiers tout blancs vous feront avancer au son de la neige qui cède sous vos raquettes. De plus, il est possible d'être hébergé sur place pour un prix très modique (à partir de 30 $ par personne pour la nuitée dans un gîte). Accès aux activités : 18 $ par adulte.

Le parc de l'Île Saint-Quentin

Patiner, glisser, marcher ou pédaler ? Et pourquoi pas tout ça ! Situé à 5 minutes du centre-ville de Trois-Rivières, le parc de l'île Saint-Quentin est un environnement naturel parfait pour profiter des sports hivernaux. Les samedis soirs, les sentiers de glace s'illuminent sous les flambeaux, de quoi rendre le site encore plus magique. Sur le rond de glace, un foyer géant est à la disposition des usagers pour réchauffer les mains gelées. Vous pouvez aussi troquer les patins pour des raquettes ou un fat bike (location sur place). Accès : 5 $ par adulte

Courtoisie

Laval

Centre de la nature de Laval

Unique à Laval, le Centre de la nature invite à prendre une pause du milieu urbain, sans même quitter la ville! Ouverte chaque jour de 9h30 à 22h, la patinoire située au cœur du site enchanteur est bordée de grands arbres qui protègent les patineurs des rafales de vent. Pour un peu de tranquillité, profitez du site en semaine ou en soirée. De sentiers de marche (sur surface dure) sont également accessibles afin de profiter de la nature avoisinante. L'accès est gratuit.

Courtoisie

Montréal

La patinoire Natrel du Vieux-Port de Montréal

Non, elle n'est pas réservée aux touristes! Profitant d'une magnifique vue sur le Vieux-Port et sur Montréal, la patinoire Natrel est particulièrement courue par les couples en soirée, alors que les lumières de la ville se réfléchissent sur sa surface glacée et réfrigérée et que l'ambiance musicale invite à se trémousser. Le plus : faites un arrêt au chaleureux village aux abords de la glace tout en vous ravitaillant au Bistro Bonsecours. Accès : 6,95 $ par adulte

La patinoire du parc La Fontaine

Vous trouvez qu'il y a trop de monde sur la patinoire du parc La Fontaine ? Un truc : allez-y un soir de semaine. L'endroit est plus paisible et idéal pour un rendez-vous romantique. Sur son étang gelé, la glace naturelle permet de prendre un bon bol d'air en milieu urbain. Elle est située à proximité de plusieurs restaurants et commerces où vous pourrez poursuivre la conversation, si le cœur vous en dit. L'accès est gratuit.

Courtoisie

Estrie

La patinoire du lac Memphrémagog

Enfilez vos patins et parcourez les 2,8 km du sentier glacé aménagé aux abords du lac Memphrémagog. Le circuit a été amélioré cette année de quatre boucles sinueuses. Le sentier est éclairé à tous les soirs afin de vivre une ambiance chaleureuse et un chalet vous accueille à chaque extrémité (pointe Merry et stationnement Cabana) pour vous réchauffer. L'accès est gratuit.

Lanaudière

La patinoire sur la rivière L'Assomption

À Joliette, la rivière L'Assomption se transforme en patinoire tous les hivers depuis plus de 30 ans. Ses deux couloirs glacés de 4,5 km chacun en font la plus longue patinoire sur rivière au Québec. Le site est notamment l'hôte du Festi-Glace, qui se déroulera du 8 au 17 février.

En nouveauté, il est maintenant possible de prolonger sa balade sur la rivière L'Assomption via un nouveau sentier multifonctionnel (marche/raquette) de 2 km reliant l'extrémité nord de la patinoire (Louis-Bazinet) au parc St-Jean-Bosco. L'accès est gratuit.

La patinoire de l'écluse de l'Île-des-Moulins

Dans le Vieux-Terrebonne, cette patinoire naturelle est située sur le site historique de l'Île-des-Moulins et entourée de ses bâtiments anciens. Au rythme d'une musique d'ambiance, l'endroit est particulièrement romantique en soirée. Après la séance de patinage, profitez-en pour déguster un breuvage chaud dans l'uns des cafés du Vieux-Terrebonne, juste à côté. L'accès est gratuit.

Québec – Capitale-Nationale

La patinoire de place D'Youville

Il existe un très grand nombre de patinoires dans la région de Québec, mais la plus romantique est certainement celle de la place D'Youville, En hiver, le Vieux-Québec est toujours féérique, surtout quand il tombe une douce neige. Bien qu'elle soit petite, la patinoire, - dont la glace est réfrigérée -, ne manque pas de charme avec ses remparts et ses édifices patrimoniaux qui l'entourent. Valsez au rythme de la musique ambiante ou faites quelques arabesques avant d'aller vous réchauffer dans un des nombreux restos ou cafés des alentours.

La patinoire sur le lac Beauport

À quelques minutes de Québec, l'anneau de glace sur le lac Beauport est plutôt... un rectangle! Long de 2,4 km, il permet de parcourir le lac gelé en journée (à noter que l'endroit n'est pas éclairé le soir) sur sa surface naturelle. Le plus : offrez-vous par la suite une pause lunch ou l'apéro au magnifique restaurant l'Îlot du complexe Entourage-sur-le-Lac. L'accès est gratuit (entrée par le Club nautique).

Le parc du Grand-Héron de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

À 20 minutes de Québec, le parc du Grand-Héron de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier offre un site enchanteur en bordure de la rivière Jacques-Cartier. Venez y relaxer en parcourant le sentier de glace d'une distance de 2,5 km, formé de boucles. Il est disponible uniquement pour le patinage libre. Le site offre aussi deux patinoires destinées au hockey, des glissades et des sentiers de raquette et de marche. L'accès est de 7 $ pour un adulte (non résident).

Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Prenez la route vers Charlevoix afin de visiter le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, qui est nouvellement ouvert au public en hiver. Saviez-vous que ses parois sont les plus hautes depuis l'Est des Rocheuses ? L'hiver venu, la Vallée des glaces devient pour de nombreux adeptes de plein air, l'endroit à découvrir. Patinez dans la Vallée des glaces, directement sur la rivière Malbaie : ce site sauvage offre un paysage unique pour une activité à la portée de tous.

Dans un paysage grandiose, les raquetteurs peuvent aussi profiter de sept sentiers balisés totalisant un réseau de 41 km. Un vaste choix qui permet une découverte du territoire à la hauteur des capacités de chacun! L'accès au parc est de 8,60 $ par adulte.

Photo : Sepaq, Steve Deschênes

Chaudière-Appalaches

Le sentier glacé de la Bleuetière Goulet

Un secret (trop) bien gardé qu'est le sentier glacé de la Bleuetière Goulet. Situé à Saint-Frédéric, au cœur de la forêt beauceronne, le sentier de 5 km se faufile entre les grands arbres. Des aires de repos sont dispersées, afin d'admirer la nature et les nombreux oiseaux. Après le patin, ne manquez pas de passer à la boutique pour déguster ou rapporter des produits aux bleuets. L'accès est de 10 $ par adulte

