7 restaurants montréalais parmi les plus romantiques au pays Selon Open Table

À quelques jours de la Saint-Valentin, trouver une bonne table romantique pour une soirée avec sa date peut se révéler être un défi. Voici un palmarès qui pourrait vous aider dans cette quête de la soirée parfaite.

OpenTable, le principal site de réservation en ligne de restaurants au monde et membre de Booking Holdings, Inc., vient de publier la liste des 100 restaurants les plus romantiques pour 2019 selon les utilisateurs d'OpenTable. 7 restaurants se trouvent à Montréal parmi les adresses sélectionnées à travers le Canada!

La liste a été établie uniquement à partir des critiques des utilisateurs recueillies entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2018. Ces nominations prennent en considération plus de 500 000 critiques de restaurants soumises par des utilisateurs vérifiés d'OpenTable pour plus de 2 500 restaurants au Canada situés dans 50 villes et réparties dans neuf provinces au pays.

L'Ontario figure en tête de la liste avec 39 restaurants, suivie de l'Alberta avec 21 restaurants, la Colombie-Britannique avec 14 et le Québec avec 13 établissements.

Voici les 13 restaurants québécois, dont les 7 Montréalais en gras dans la liste ci-dessous.

Arôme - Casino du Lac Leamy – Gatineau, QC

Bonaparte – Montréal, QC

Chez Muffy – Québec, QC

Da Vinci Ristorante – Montréal, QC

Europea – Montréal, QC

Ile Flottante – Montréal, QC

L'Atelier de Joel Robuchon – Montréal – Montréal, QC

LaurieRaphael – Quebec – Québec, QC

Le Baccara - Casino du Lac Leamy – Gatineau, QC

ONoir – Montréal, QC

Portus 360 – Montréal, QC

Restaurant Le Continental – Québec, QC

Sterling Restaurant – Gatineau, QC

OpenTable a également dévoilé son palmarès des 10 villes les plus romantiques du pays pour 2019 et Montréal se classe en 5e position!

Pour voir la liste complète des restaurants les plus romantiques au Canada ainsi que les villes à travers le Canada, c'est ici.