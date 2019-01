Moins de suicides au Québec, grâce à la prévention

Le nombre de suicides a continué à diminuer au Québec en 2016, selon des données dévoilées jeudi.

Il y a en effet eu 104 suicides de moins qu'en 2015, pour un total de 1046 décès, selon ce que rapporte l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), qui a analysé les données de l'Institut national de santé publique du Québec et du Bureau du coroner.

L'association attribue la baisse aux efforts déployés pour prévenir le suicide, notamment chez les hommes.

Jérôme Gaudreault, directeur général de l'AQPS, appelle néanmoins à de nouveaux efforts en matière de prévention. Il tend la main à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, pour élaborer une stratégie nationale de prévention du suicide ambitieuse, car malgré les statistiques encourageantes, le suicide affecte encore trop de familles, de couples et de milieux de vie.

L'Association soutient qu'il existe un lien entre l'état de santé et les inégalités sociales et matérielles en ce qui concerne le suicide. Elle précise que les personnes défavorisées sont bien plus susceptibles de s'enlever la vie que celles vivant dans des milieux plus aisés.

Janie Houle, professeure de psychologie à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et ambassadrice de la Semaine de prévention du suicide, affirme d'ailleurs qu'il manque cruellement à l'heure actuelle de mesures ciblées pour les populations les plus vulnérables.

Cette année, la Semaine de prévention du suicide débutera dimanche et se poursuivra jusqu'au 9 février. Avec sa campagne intitulée Parler du suicide sauve des vies, l'AQPS a mis en ligne le site www.commentparlerdusuicide.com.

Les gens qui croient avoir besoin d'aide son invités à utiliser la ligne téléphonique québécoise de prévention du suicide: 1-866-277-3553, disponible partout au Québec, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.