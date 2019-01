Le jus de céleri: aliment miracle? Non!

Si on utilise le mot-clic #miracle sur Instagram, on ne s'étonne pas de trouver des photos qui soient en lien avec la religion. Mais des photos de jus de céleri ? Le Détecteur de rumeurs a été intrigué.

L'origine de la rumeur

Plusieurs articles parus ces dernières semaines attribuent la popularité nouvellement acquise de cet humble légume à l'Américain Anthony William (et à ses 1,5 million d'abonnés), qui s'autoproclame « le médium médical ». Il n'est ni médecin ni nutritionniste, mais a pour avantage, dit-il, de parler à un esprit depuis l'âge de 4 ans. Il est aussi auteur de best-sellers sur l'alimentation.

Selon lui, le jus de céleri aurait des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires, équilibrerait le taux de sucre dans le sang, faciliterait la digestion, préviendrait les migraines, réduirait la pression artérielle, éliminerait les problèmes de peau, et bien sûr, « détoxifierait » le foie. Tout cela en une semaine.

Ce qu'en dit la biologie

Ce n'est pas un mystère que le céleri contient de grandes quantités de vitamine K (qui aide à la coagulation du sang), et en moindres quantités, des flavonoïdes (un antioxydant) et des vitamines A, C et B9. Mais tous les légumes en contiennent, et le céleri a même contre lui le fait d'être plus pauvre que d'autres légumes verts en fibres et autres nutriments comme le calcium.

Par ailleurs, pourquoi se compliquer la vie à le boire alors qu'il est si simple de le manger ? Les célébrités qui en ont fait la promotion, comme l'omniprésente Gwyneth Paltrow, ne se prononcent pas là-dessus, mais un bon biologiste ferait remarquer que de transformer n'importe quel aliment en liquide diminue encore plus sa valeur en fibres ainsi qu'en vitamines A ou K — notre corps absorbe mieux ces dernières lorsqu'elles arrivent au milieu de la nourriture.

Certes, liquéfier le céleri présente un avantage certain pour les compagnies qui en vendent à 7 dollars la bouteille. Et le Détecteur de rumeurs admet qu'il est sans doute plus agréable de boire du céleri que d'en grignoter toute la journée.