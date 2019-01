Les cigarettes électroniques augmenteraient le risque de maladie cardiovasculaire

Les cigarettes électroniques semblent augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque et de coronaropathie, prévient une étude préliminaire dont les conclusions ont été dévoilées lors d'un congrès de l'American Stroke Association.

Les chercheurs ont analysé les réponses fournies par quelque 400 000 personnes qui avaient notamment été interrogées concernant leurs problèmes de santé chroniques et leurs habitudes de vie dangereuses pour la santé.

L'auteur principal de l'étude, le docteur Paul M. Ndunda de l'Université du Kansas à Wichita, indique que les utilisateurs de cigarettes électroniques, comparativement aux non-utilisateurs, avaient tendance à être plus jeunes, à avoir un indice de masse corporelle plus faible et à présenter un taux inférieur de diabète.

Un peu moins de 67 000 participants ont révélé utiliser des cigarettes électroniques. Comparativement aux autres, leur risque d'accident vasculaire cérébral était plus élevé de 71 pour cent, celui de crise cardiaque ou d'angine de 59 pour cent et celui coronaropathie de 40 pour cent.

De plus, 4,2 pour cent des utilisateurs de cigarettes électroniques ont confié avoir subi un accident vasculaire cérébral.

Santé Canada a admis en novembre dernier être préoccupé par l'augmentation de la popularité du vapotage auprès des jeunes.

L'enquête la plus récente a été réalisée en 2017. Elle démontre que 15 pour cent des Canadiens ont déjà essayé un produit de vapotage. L'expérimentation du vapotage est plus répandue chez les jeunes (âgés de 15 à 19 ans) et les jeunes adultes (âgés de 20 à 24 ans) comparativement aux adultes âgés de 25 ans et plus.