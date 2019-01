Ben Affleck ne sera pas du prochain «Batman»

Si les bruits de couloirs hollywoodiens le laissaient déjà entendre, c'est désormais confirmé: Ben Affleck ne reprendra pas son rôle de Batman dans le projet The Batman de Matt Reeves, annoncé pour le 25 juin 2021. Selon Deadline, l'acteur oscarisé - interprète de Bruce Wayne dans Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad et Justice League - raccroche définitivement le costume du Chevalier noir. La nouvelle direction artistique souhaiterait en effet un héros plus jeune.

Attaché à The Batman depuis ses débuts, l'acteur devait réaliser ce nouveau projet, mais c'est le réalisateur Matt Reeves (derrière Cloverfield et War for the Planet of the Apes) qui en aura finalement la charge. Un changement qui laissait depuis planer le doute quant à son implication future au sein de l'univers DC.

Peu rancunier et désireux de se consacrer à ses futurs projets (parmi lesquels l'adaptation du roman de Kate Alice Marshall I Am Still Alive et le drame Torrance de Gavin O'Connor), Ben Affleck avait partagé sur Twitter son excitation de voir ce que son confrère avait en tête pour les nouvelles aventures du célèbre justicier.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO — Ben Affleck (@BenAffleck) 31 janvier 2019

Un Batman «plus détective»

Une vision que Matt Reeves - qui scénarisera et réalisera The Batman - a précisée dans les colonnes du Hollywood Reporter. Le cinéaste y confie vouloir offrir une nouvelle dimension à la franchise en dressant le portrait «d'un Batman plus détective», davantage tourné vers la «traque des criminels et la résolution des crimes». Un aspect de la personnalité du super-héros, «censé être le plus grand détective du monde», que Matt Reeves estime inexploré dans les précédents films.

Pour ce faire, le réalisateur a affirmé vouloir se concentrer sur une version plus juvénile du Chevalier noir (raison principale de l'éviction de Ben Affleck). Si le nom de Jake Gyllenhaal aurait plusieurs fois été évoqué pour reprendre le rôle, l'âge semble être un obstacle à la participation de l'acteur, d'ailleurs déjà impliqué dans la nouvelle franchise Spider-Man. Après les noms de John Krasinski et Kit Harington, c'est autour de Jack O' Connell (Skins, Invincible) d'être au cœur des spéculations nourries par la Warner.

Qui éradiquera désormais le mal des rues de Gotham? Les paris sont ouverts.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.