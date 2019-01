Les publicités du Super Bowl 2019: c'est ici!

C'est bien connu: plusieurs vont aux toilettes pendant les pubs pour ne pas manquer le match... alors que d'autres y vont pendant le match pour ne pas manquer les spots publicitaires! Une chose est certaine, les publicités occupent souvent les discussions, le lendemain du match.

» Cet article sera mis à jour régulièrement, revenez-voir les publicités qui s'ajouteront...

Le Super Bowl est un véritable rendez-vous annuel des publicitaires, autant que des sportifs. Il est convenu d'y voir les publicités les plus originales, ou encore les plus touchantes, et c'est bien normal: les compagnies doivent verser 5 M$ par case de 30 secondes au télédiffuseur CBS pour pouvoir s'afficher pendant l'événement sportif.

Amazon, M&M, Olay, Hyundai, Toyota et Doritos sont quelques-unes des compagnies qui ont déjà présenté leurs publicités via YouTube. D'autres présentent seulement une bande-annonce pour inviter leurs amateurs à regarder leur publicité pendant le Super Bowl.

Amazon

Amazon y va d'un peu d'autodérision dans sa publicité, mettant en vedette entre autres Forrest Whitaker et Harrison Ford. C'est que la compagnie techno est critiquée pour avoir inclus son assistant vocal Alexa dans un peu trop de bidules. Une chance qu'elle n'a pas commercialisé ce qui se trouve dans cette pub!

M&M

Christina Applegate joue la mère de famille qui essaie de calmer les enfants turbulents assis sur la banquette arrière de la voiture. Mais il s'agit en fait des porte-paroles M&M, qu'elle promet de manger tous d'un coup s'ils ne se calment pas.

Hyundai

Hyundai mise sur le talent de l'acteur Jason Bateman pour séduire les consommateurs dans cette pub déjantée. Bateman, en garçon d'ascenseur, amène les passagers à des étages reflétant des mauvaises expériences de vie, comme un traitement de canal. À un autre étage, un couple qui magasine une automobile indique à Bateman qu'il a utilisé Hyundai Assurance, un nouveau produit. Le garçon d'ascenseur les amène à l'«étage» Hyundai, rappelant le paradis.

Olay

Olay a fait appel à l'actrice Sarah Michelle Gellar pour vanter ses produits. Dans un scénario à la «Scream», Gellar tente d'ouvrir son téléphone à la reconnaissance faciale pour appeler la police... mais n'y arrive pas, parce que la crème Olay a complètement rajeuni son visage.

Sketchers

L'ancien quart arrière des Cowboys de Dallas Tony Romo aime quand sa vie lui est rendue facile, et c'est pour ça qu'il porte des Sketchers.

Planters

Mr. Peanuts est dans une course folle en voiture pour livrer la meilleure collation à Alex Rodriguez, qui s'apprêtait à manger des croustilles de kale les yeux fermés. En chemin, Mr. Peanuts passe devant un Charlie Sheen déboussolé, qui lance «and people think I'm nuts!» (et les gens pensent que je suis fou!).

Doritos

La populaire marque de croustilles a embauché Chance the Rapper et les Backstreet Boys pour vanter sa nouvelle saveur «flaming hot». Ça donne une publicité très colorée.

Toyota

Toyota s'est alliée à la première joueuse de football américaine à obtenir une bourse d'études collégiale pour pratiquer son sport et étudier, Antoinette «Toni» Harris. La publicité met l'emphase sur l'idée que ni l'athlète ni la marque ne se laisse mener par les critiques et suppositions.

Michelob

L'actrice et mannequin Zoë Kravitz nous offre une expérience sensorielle ASMR pour louer les bienfaits de la bière Michelob Ultra Pure Gold.

Pringles

Avec les croustilles Pringles, on peut mélanger les saveurs en empilant différentes sortes de croustilles. Un plaisir que ne connaîtra jamais Alexa...

Stella Artois

«The Dude» (Jeff Bridges) et Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) décident de changer leurs habitudes. Exit le white russian et le cosmopolitan, bienvenue à la Stella Artois.

Pepsi

Le Pepsi, juste «correct»? Pas de l'avis de Steve Carrell, Cardi B et Lil John, en tous cas!

Budweiser

La bière Budweiser y va cette année d'un message écologique, indiquant que ses usines sont maintenant alimentées à l'énergie éolienne.

Devour

On ne peut pas dire «porn» pendant le Super Bowl, mais ça n'empêche pas Kraft-Heinz de parler de la dépendance à la porno de bouffe surgelée.