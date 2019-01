Des élèves surprennent leur professeur en chanson avant son mariage

Des dizaines d'enfants qui débarquent en surprise dans votre répétition de mariage pour entonner une chanson des Beatles, ça arrache quelques larmes.

Un enseignant du Massachusetts est devenu très émotif, lorsque cela lui est arrivé en décembre dernier.

Une vidéo publiée le 11 janvier par l'école publique Hingham sur sa page Facebook montre Christopher Landis essuyer ses larmes pendant que ses élèves chantent en choeur «All you need is love». Une prestation destinée à lui et à celui qui est maintenant son mari, Joe Michienzie.

La scène a beau avoir été filmée le 21 décembre dernier, lors d'un brunch pré-mariage (le genre d'événement dont seuls les Américains ont le secret), à Plymouth, au Massachusetts, elle continue d'être relayée plus d'un mois après. La vidéo, relayée entre autres par le New York Times, a été vue près de 900 000 fois.

Christopher Landis, qui dirige la chorale de l'école publique Hingham, a raconté à l'émission américaine Inside Edition qu'il était perplexe, lorsqu'il a vu que certains de ses invités tenaient des caméras vidéo.

«J'ai vu le premier élève entrer, et je me suis dit: ''Oh mon dieu'', mais je crois que je n'avais pas réalisé ce qui se passait avant de voir tous les élèves arriver... Ils étaient souriants et bien habillés. C'est là que j'ai commencé à pleurer et qu'ils se sont mis à pleurer aussi.»