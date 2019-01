Céline Dion aime sa silhouette et vous demande de la laisser tranquille

Les images de Céline Dion lors de la semaine de haute couture ont fait le tour du monde. On la découvrait plus lookée que jamais assistant aux défilés des créateurs les plus en vue de la planète. On connaissait son amour pour la couture, mais ce n'est pas là que le bât blesse. C'est sa silhouette qui en a fait jaser plus d'un.

Marc Piasecki via Getty Images

La star s'est confiée au cours d'un balado de The Dan Wootton Interview. Elle y parle de sa relation avec Pepe Munoz, son meilleur ami comme elle le décrit. Oui, Céline est toujours un coeur à prendre et le chante haut et fort.

Autre sujet des plus sensibles, c'est la silhouette de la chanteuse qui fait débat depuis quelques jours. On la dit trop amincie, voire fatiguée. La star qui s'entraîne au longs cour pour ses spectacles, qui a aussi subi une intervention chirurgicale, refuse que sa taille soit un sujet de conversation!

Voici ses propos traduits:

«J'aime (ma silhouette), je ne souhaite pas en parler. Ne me dérangez pas. Ne prenez pas de photo. Si ça vous plaît, je serai là. Si non, laissez-moi tranquille. »

Concernant les tenues qu'elle porte que certains jugent trop osées, elle apporte cette réponse lors du même podcast de The Dan Wootton Interview.

Marc Piasecki via Getty Images

«... j'ai 50 ans, c'est ce que je veux porter ... Je veux faire ce que je choisis d'être. J'ai l'occasion de porter de la haute couture et tout ce qui me fait me sentir belle, forte, sans peur, féminine, attirante.»

Qu'on se le dise, la star est libre et forte!