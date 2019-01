Céline Dion clarifie sa relation avec Pepe Muñoz

L'épanouissement personnel n'a pas toujours quelque chose à voir avec l'amour. Céline Dion le rappelle dans une longue entrevue publiée dans les pages du Sun, ce mardi 29 janvier, où elle fait taire les bruits de couloir quant à une éventuelle romance avec son danseur Pepe Muñoz.

Depuis deux ans, Pepe Muñoz ne quitte plus la chanteuse. «+1» à tous les événements importants, le danseur espagnol l'a récemment accompagnée dans tout Paris à l'occasion de la Fashion Week, où les deux célébrités se sont affichées tout sourire au premier rang des défilés. Une complicité évidente immédiatement interprétée comme une intimité, encourageant nombre de personnes offensées à raviver la mémoire de son défunt mari René Angelil, emporté par un cancer à l'âge de 73 ans en 2016.

Silencieuse jusque-là, la principale intéressée a finalement éteint les derniers fantasmes populaires dans une entrevue fleuve :

«La presse a dit ''Oh mon Dieu, René vient de mourir et il y a déjà un nouvel homme''. Oui, il y a un nouvel homme dans ma vie, mais ce n'est pas L'HOMME de ma vie.»

Ainsi, si beaucoup ont voulu voir une romance derrière son enthousiasme, Céline Dion affirme qu'il n'y a rien de plus: «Nous sommes amis. Meilleurs amis. Bien sûr, nous nous faisons des câlins, nous tenons la main et sortons, les gens le voient. Mais c'est un gentleman. Il me tend la main pour sortir».

#VIDEO | Celine Dion and Pepe Munoz inside the Alexandre Vauthier Haute Couture fashion show on 1/22/19 #PFW pic.twitter.com/rcY5PcVCiW — Céline Dion Daily✨ (@celinedionorg) 22 janvier 2019

Originaire de Malaga et formé par les prestigieux Ballet de Cuba et Royal Ballet de Londres, Pepe Muñoz est passé par de nombreuse comédies musicales (Cats, Dirty Dancing, West side Story) et le Cirque du Soleil. Quand il rejoint Céline Dion sur scène en 2017, les deux jouent sous les projecteurs des numéros sensuels. Une proximité scénique - et extérieure ensuite - qui attise progressivement le doute quant à leur statut. Et avec une attention médiatique «difficile» pour le jeune homme de 34 ans, comme l'évoque la chanteuse québécoise. Mais elle ne tient pas rigueur pour ces rumeurs: «Ça ne me dérange pas, parce qu'il est très beau et que c'est mon meilleur ami».

À la question de savoir si elle est donc célibataire, la star répond par l'affirmative, avant d'ajouter - sur le ton de l'humour - que ce n'est pas une invitation: «S'il vous plaît, laissez-moi seule, merci».

Et pour cause. À 50 ans, Céline Dion s'affiche plus assurée que jamais. «J'ai l'impression d'avoir une voix maintenant, ce qui est un peu bizarre, puisque c'est ce que j'ai fait toute ma vie - utiliser ma voix, mais pour chanter», se confie l'artiste. Davantage entreprenante, elle explique avoir le «vent dans les voiles».

«Je pense que je vis actuellement ''ma meilleure vie'', et j'ai vraiment envie de profiter de chaque instant. C'est tout nouveau. C'est comme avoir un second souffle - la cinquantaine me réussit.»

Un épanouissement qu'elle assure devoir à René («Il m'a donné tant de force à travers toutes ces années, et tellement à explorer pour déployer mes propres ailes aujourd'hui»), et son amitié salvatrice avec Pepe Muñoz aujourd'hui: très présent, son danseur l'entraîne et la conseille dans ses choix vestimentaires, désormais plus audacieux.

Malgré tout, Céline Dion n'oublie pas pourquoi elle veut se sentir «forte, belle, féminine et sexy» aujourd'hui: «Je le fais pour moi», couronne-t-elle. Et n'est-ce pas au fond, la meilleure des raisons?

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

