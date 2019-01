Téo Taxi fermerait ses portes

MONTRÉAL - Les quelque 400 chauffeurs de Téo Taxi, de Montréal, ont reçu tôt mardi matin un avis de licenciement de la part de l'entreprise Taxelco, société mère de Téo Taxi, qui confirmera vraisemblablement l'information lors d'une rencontre de presse plus tard en avant-midi. L'entreprise mettrait donc la clé dans la porte.

Au cours d'une entrevue mardi, le directeur des communications du syndicat des Teamsters, affilié à la FTQ, Stéphane Lacroix, a rapporté que ce sont les chauffeurs qui se sont présentés un peu avant le début de leur quart de travail à 4h du matin qui ont été les premiers à apprendre l'information.

"Certains disaient qu'ils étaient accueillis par des gardes de sécurité, d'autres par des dirigeants". Plus tard, la nouvelle leur a été confirmée par un courriel, évoquant le licenciement et la fermeture définitive de l'entreprise de taxis verts.

L'avis montré à des médias par des destinataires précise que la compagnie a dû se résigner dès mardi à une réorganisation de ses activités devenue inévitable en raison de la perte de support de ses principaux partenaires. Le texte mentionne aux chauffeurs que c'est à regret que la compagnie les informe de leur licenciement.

"C'est une annonce brutale. Ça fait mal, ça fait très mal", s'est exclamé M. Lacroix.

Les chauffeurs de Téo Taxi sont "déçus, consternés", mais pas vraiment en colère, relate le porte-parole du syndicat des Teamsters, duquel ils sont membres.

"Les gens s'attendaient à ce que des efforts soient déployés pour sauver l'entreprise. Honnêtement, ça a été une surprise. On était convaincus que les rumeurs pouvaient laisser place à une discussion. On pensait qu'on avait un peu de temps devant nous", a commenté M. Lacroix.

Il y a quelques jours, des sources rapportaient que Taxelco, fondée par l'homme d'affaires Alexandre Taillefer, se préparait à effectuer une restructuration d'envergure et se placerait sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Taxelco n'a pas voulu commenter cette information, tout comme les deux actionnaires que sont la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Fonds de solidarité FTQ.

Il y a environ un an, ces deux actionnaires, la Fondaction CSN et le fonds XPND Capital ont injecté 17 millions $ dans Taxelco dans le cadre d'une nouvelle ronde de financement afin d'acheter notamment de nouveaux véhicules et d'embaucher du personnel. Taxelco a aussi bénéficié de 9,5 millions $ en subventions de la part de différents ministères et le gouvernement libéral précédent a donné le feu vert à un prêt totalisant 4 millions $.

A ceux qui soutiennent que le fait que les chauffeurs aient adhéré à un syndicat soit une des causes des difficultés de l'entreprise, M. Lacroix réplique que "les conditions de travail ont été établies bien avant que le syndicat arrive dans le dossier", notamment le fait qu'ils soient des salariés, contrairement aux autres chauffeurs de taxi dans l'industrie.

De plus, il souligne que les négociations en vue de conclure une première convention collective n'avaient pas vraiment débuté.

"Il est faux de croire que le fait que les travailleurs soient payés à l'heure pouvait modérer leur motivation. C'est faux. Les gens voulaient que l'entreprise fonctionne", a assuré M. Lacroix.

Le syndicat des Teamsters espère obtenir une rencontre sous peu avec la direction de l'entreprise. "C'est une situation chaotique pour le moment".

L'actionnaire majoritaire de Taxelco est Fonds XPND Croissance, qui fait partie de XPND Capital, où Alexandre Taillefer est associé principal.

