François Lambert réagit à la faillite de Téo Taxi

L'entrepreneur François Lambert a exprimé sa pensée sur la faillite de Téo Taxi, entreprise fondée par son collègue dragon Alexandre Taillefer, et c'est peut-être moins coupé au couteau qu'on pouvait l'imaginer.

François Lambert est bien connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, surtout si ça concerne les mésaventures de ses ex-collègues de Dans l'oeil du dragon, comme Caroline Néron ou Martin-Luc Archambault.

Sur Facebook, l'homme d'affaires a plutôt commencé par vanter les qualités de Taillefer. «Tu es un maudit bon vendeur! Les gens l'oublient, mais c'est la qualité première d'un entrepreneur», a-t-il souligné, ajoutant plus loin «tu es enthousiaste et on embarque rapidement dans ton monde».

Soulignant qu'il aurait eu la chance d'embarquer dans l'aventure Téo Taxi à un certain moment, c'est plutôt une différence philosophique avec Alexandre Taillefer qui lui aurait fait passer son tour, lui qui «fuit les subventions comme la peste».

C'est d'ailleurs davantage vers ces dirigeants qu'il en veut dans cette histoire. «Comment ont-ils pu croire une seconde que c'était un modèle viable? C'est à eux qu'il faut poser la question aujourd'hui. But wait!?! Ce sont les mêmes gens qui ont englouti 1 milliard dans Bombardier?»

En conclusion, il ouvre la porte à d'autres rencontres amicales avec son collègue dragon. «Allez, on laisse passer la tempête et on s'ouvre un château Ragoût?», faisant référence au vin créé en l'honneur de La petite vie.