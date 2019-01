«L'Open Mic de...»: l'humour et rien d'autre... ou presque

La nouvelle émission d'humour L'Open Mic de... débute ce soir, sur les ondes de V. Le réseau espère évidemment avoir trouvé une formule gagnante pour ses fins de soirées après l'expérience peu concluante du Show de Rousseau l'an dernier.

Avec L'Open Mic de..., V mise sur l'humour dans sa plus pure tradition et le concept, aussi simple soit-il, est bien suffisant pour fournir aux amateurs leur dose de blagues quotidienne.

Chaque semaine, un humoriste prend le contrôle du plateau et impose sa liste d'invités, qu'il peut assembler comme bon lui semble.

C'est Rachid Badouri qui a l'honneur de lancer les hostilités pour ces quatre premiers épisodes, entouré de Mehdi Bousaidan, Eddy King, Christine Morency, Mélanie Couture, Anas Hassouna et Jason Brokerss.

Le format de 30 minutes peut paraître étonnamment court étant donné le nombre d'artistes défilant chaque semaine, mais il donne néanmoins la chance à chaque humoriste de se relayer et de s'approprier la scène pour livrer un numéro de stand-up de cinq à six minutes.

L'hôte de la semaine a également quelques minutes à chaque début d'émission pour faire valoir son propre matériel et réchauffer l'assistance.

Courtoisie/V

Mission accomplie, mais...

Le plaisir que vous aurez à regarder L'Open Mic de... est évidemment proportionnel à votre appréciation personnelle des humoristes prenant place derrière le micro.

Pour le public, il s'agit également d'une belle façon de découvrir de nouveaux talents.

Pour les humoristes, il s'agit d'une excellente manière de faire un peu d'autopromotion, et de faire connaître leur style et leur matériel respectifs à un large public. Et à cet égard, certains s'en permettent plus que d'autres.

L'émission rate toutefois la cible lorsqu'elle s'éloigne de son principal mandat, notamment avec La minute de blagues, segment durant lequel les invités prennent tour à tour possession de la scène pour faire ce qu'ils désirent pendant 60 secondes.

Il s'agit assurément du segment le moins réussi de cette nouvelle proposition, celui-ci ne permettant pas toujours aux humoristes moins expérimentés ou moins connus de se mettre en valeur.

L'Open Mic de... a néanmoins besoin de ce type d'à-côtés pour dynamiser une formule qui, dans sa forme actuelle, apparaît encore un peu trop rigide et épurée.

Un peu plus de moments de folie seraient certainement les bienvenus. Reste à voir si l'émission saura diversifier son offre à cet égard au cours des semaines à venir.

Car oui, il s'agit d'une première semaine, et celle-ci n'est pas toujours facile pour ce genre d'émissions. Et à cet égard, l'équipe derrière L'Open Mic de... peut tout de même dire mission accomplie.

L'émission respecte son mandat de belle façon en offrant aux fans d'humour l'occasion de faire de belles découvertes, et de voir leurs favoris évoluer dans un autre contexte télévisuel que celui des galas diffusés périodiquement en rattrapage sur les différents réseaux.

Il faut maintenant voir comment les invités qui se succéderont au fil des semaines à venir s'y prendront pour faire évoluer le concept.

L'Open Mic de... est diffusée du lundi au jeudi à 21 h, sur les ondes de V.

