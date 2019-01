Le responsable de la mobilité au sein de l'administration Plante s'est trompé à plusieurs reprises concernant les statistiques sur les pannes de métro. Ce n'est pas passé inaperçu.

Craig Sauvé, qui est aussi vice-président de la Société de transport de Montréal (STM), répondait à une question de l'opposition lundi lorsqu'il a cité des statistiques sur les interruptions du métro.

«Effectivement, on a noté une augmentation de 5% de l'achalandage dans le métro de Montréal. C'est une bonne nouvelle. Sur la ligne orange, c'est 5,5% quand même. Ça fait plus de 9000 personnes de plus dans la ligne orange à ce moment-ci. En 2018, autre bonne nouvelle, il y a moins de 8% d'interruptions de service de 5 minutes et plus dans le service de métro. Donc ça va mieux à Montréal. C'est la meilleure année depuis cinq ans en 2018», a-t-il dit.

Le problème: 2018 était très loin d'être la meilleure année en cinq ans. Avec 1073 interruptions de service, c'était la deuxième pire année depuis le début du millénaire et plus encore. Le HuffPost Québec a fait un peu de «fact-checking».

Le conseiller @CraigSauve affirme que le #métro a connu sa meilleure année en 5 ans. C'est faux, archifaux. Sauf 2017, c'est la pire année pour laquelle on a des données. #polmtl https://t.co/KVrkOFJDT4 — Olivier Robichaud (@ORobichaud) 28 janvier 2019

Pannes de plus de 5 minutes:

2018: 1073

2017: 1170

2016: 923

2015: 956

2014: 903

2013: 895

2012: 1030

2011: 979

2010: 891

2009: 865



Moyenne sur 5 ans: 1005

Moyenne sur 10 ans: 968 — Olivier Robichaud (@ORobichaud) 28 janvier 2019

M. Sauvé s'est défendu en disant qu'il parlait du nombre d'interruptions en fonction du nombre de kilomètres parcourus par les wagons.

Donc, en nombre d'événements d'interruption de 5min et + par kilomètre parcouru, 2018 a été la meilleure année dans les 5 derniers ans. Je répète : une diminution de 8% d'interruptions de 5min et plus par km parcouru. #polmtl #ontravaillefort 2/2 — Craig Sauvé (@CraigSauve) 28 janvier 2019

Les wagons ont effectivement voyagé plus longtemps... mais l'affirmation de M. Sauvé demeure fausse. La statistique de 8% ne s'applique pas aux kilomètres parcourus, mais bien à la diminution totale entre 2017 et 2018.

Continuons les maths, j'aime ça. -8%, c'est le nombre brut d'interruptions, donc encore en rapport avec l'année record. Rien à voir avec les km parcourus. 1170 - 1073 = 97. (97 / 1170) x 100 = 8,29%. Donc, votre affirmation est encore fausse. — Olivier Robichaud (@ORobichaud) 28 janvier 2019

M. Sauvé n'a pas offert de statistiques annuelles sur le nombre d'interruptions de service par kilomètre parcouru.

L'élu a aussi profité de sa tribune au conseil municipal pour demander l'appui de l'opposition pour le projet de ligne rose.

«Il y a plusieurs choses sur lesquelles on travaille pour réduire [les interruptions de service]. Une chose pour laquelle on a besoin de l'appui de tous les partis politiques, c'est la redondance. C'est une autre ligne de métro. C'est quelque chose pour laquelle on pousse encore et ça serait vraiment nice si vous pouviez nous appuyer là-dessus», a-t-il lancé.

Le projet de ligne rose est actuellement sous étude par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Le gouvernement Legault, qui sera responsable de financer un tel projet, y a toutefois réservé un accueil froid.