10 hôtels et auberges pour une escapade romantique au Québec

Envie d'une escapade en amoureux? Parcourez le Québec. Des Cantons-de-l'Est jusqu'à Charlevoix, en passant par le Vieux-Québec, certaines villes et régions de la belle province ne manquent pas de charme pour vivre un parfait séjour en amoureux. La beauté de leurs paysages hivernaux contribue à faire de cette évasion un moment inoubliable.

Oubliez le kitsch des suites thématiques, les pétales de roses et autres clichés: ces dix hôtels et auberges se distinguent par leur design, leur accueil chaleureux et leur confort inégalité.

Cantons-de-l'Est

Ripplecove

Niché entre les montagnes des Appalaches et les rives du lac Massawippi, tout près de la frontière du Vermont, se dresse le Ripplecove. Avec ses cinq étoiles et ses quatre diamants, son service toujours attentionné ainsi que la beauté à couper le souffle de ses paysages, - et ce, peu importe le moment de l'année -, tout est réuni pour faire de chaque séjour une expérience inoubliable et unique.

L'hôtel de style champêtre qui a été construit en 1945 a été maintes fois cité comme un lieu de prédilection pour une escapade en amoureux. En plus des loisirs et des activités de toutes sortes qu'on peut y pratiquer en toute saison, tant sur le site que dans l'ensemble de la région, le Spa Arboressence permet de se détendre corps et âme. En nouveauté cette année, des foyers extérieurs ont été installés sur les berges du lac. À découvrir : le forfait Saint-Valentin.

Beatnik Hôtel

Vous préférez le style scandinave et contemporain? Ouvert depuis à peine deux ans, le Beatnik Hôtel invite les amateurs de plein air et de design à plonger dans la nature de Bromont et à vivre une expérience hors de l'ordinaire, où l'on peut cuisiner dans sa chambre et profiter d'aires communes. À une heure de Montréal, voisin du spa Balnea, il invite à relaxer et à suivre son propre rythme. Plusieurs forfaits sont offerts, dont le St-Valentin (comprenant un accès au spa et des petites attentions).

Courtoisie

Lanaudière

Auberge du Lac Taureau

À Saint-Michel-des-Saints, dans Lanaudière, l'Auberge du Lac Taureau est le lieu idéal pour tomber en amour... avec la nature! Les amants de plein air raffoleront des nombreuses activités hivernales proposées autour de ce vaste complexe de villégiature de style montagnard: raquette, ski de fond, patin, glissade et traîneau à chiens (en sus). Tandis qu'il fait bon de relaxer dans les bains nordiques, au sauna, à la piscine ou au centre de santé. Il y a assurément un forfait pour chaque couple.

Courtoisie

Charlevoix

Fairmont Le Manoir Richelieu

Sur la falaise de Pointe-au-Pic, surplombant le fleuve Saint-Laurent, se dresse l'emblématique Manoir Richelieu. Construit en 1899, il célèbre cette année ses 120 ans. Plusieurs promotions souligneront cet anniversaire tout au long de l'année. En hiver, Fairmont Le Manoir Richelieu offre plusieurs activités, allant de la glissade sur chambre à air aux sentiers de raquettes. Sans oublier la piscine extérieure chauffée ouverte à l'année et les feux de foyer. Et quand le nez nous gèle, on rentre se détendre dans les bains tourbillons.

Profitez d'une escapade amoureuse et du forfait Saint-Valentin - Toi et moi, qui comprend l'hébergement dans l'une des 405 chambres luxueuses et un dîner cinq services au restaurant Table et Terroir.

Le Germain Charlevoix

Aux portes de la magnifique région de Charlevoix, Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix brille par son mélange d'urbanité et de ruralité. Le site de villégiature, qui fut jadis l'une des plus grosses fermes laitières de la région, a été maintes fois primé pour son design novateur; il offre plusieurs attraits et forfaits tout au long de l'année.

Disponible à l'année, le forfait Romance débute avec une bouteille de bulles et un petit pot de douceurs, juste avant de relaxer au spa nordique Le Germain. En plus de l'expérience thermale, le spa propose un choix de massages thérapeutiques, de détente et des soins de beauté. Parfait pour un moment inoubliable en couple. Le plus : il n'y a aucune heure de départ dans les hôtels Le Germain. Vous pourrez ainsi faire la grasse matinée!

Courtoisie

Québec

Auberge Saint-Antoine

Au cœur du Vieux-Québec, chevauchant le Vieux-Port et le quartier Petit Champlain, l'Auberge Saint-Antoine est le lieu tout indiqué pour une escapade en amoureux afin de profitant des charmes de la vieille capitale. Tout est accessible à pieds, afin de vivre au maximum les événements et attraits qui l'entourent.

À l'intérieur de ses murs datant du 18e siècle, la quiétude est palpable. Plus qu'un simple hôtel, l'enseigne membre de Relais & Châteaux est une icône de la ville de Québec. Ses 95 chambres et suites possèdent chacune une histoire unique. Envie de découvrir ce concept d'hôtel unique? Offrez-vous le forfait Édition romance, qui inclut la nuitée, le repas au restaurant Chez Muffy et une séance photo dans le Vieux-Québec pour immortaliser le séjour.

Courtoisie

Hôtel-Musée Premières Nations

À proximité de Québec, l'Hôtel-Musée Premières Nations invite au dépaysement. L'odeur des feux de foyer, qui brûlent tous les jours, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi que le bruit de l'eau de la rivière Akiawenrahk plonge le visiteur en pleine nature... sans avoir pourtant quitté la ville! Son décor à la fois moderne et traditionnel. Une dualité que l'on retrouve également au restaurant La Traite qui fait vivre une expérience sensorielle qui va au-delà de la tradition culinaire. On y présente une gastronomie inspirée de la cuisine traditionnelle des Premières Nations, où sont apprêtés avec finesse les fruits de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Pour un séjour en amoureux, le forfait coup de foudre est offert.

Mauricie

Le Baluchon éco-villégiature

Quoi de plus romantique qu'une balade en calèche sur un site enchanteur? C'est ce que propose l'auberge Le Baluchon avec son nouveau forfait Romance. Ce lieu champêtre et écoresponsable adopte une approche environnementale et les activités de bien-être: spa, méditation, plein air et gastronomie sont au programme. Nouvellement agrandi, ce premier « hôtel-attrait » au Québec offre aux clients un cachet rustique renouvelé, où le bois et le travail d'artisans locaux sont mis de l'avant.

Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire

Havre de paix au cœur de la Mauricie, l'Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire de Saint-Alexis-des-Monts concilie plein air et détente. Le lieu est particulièrement prisé par les amoureux pour son ambiance intimiste autour des feux de foyer, la fine gastronomie de son restaurant avec vue sur le lac et les multiples sites de détente : sauna, massothérapie et une longue piscine intérieure. Plusieurs forfaits avec spa sont disponibles.

Chaudière-Appalaches

La cache à Maxime

À 20 minutes de Québec, en Beauce, La cache à Maxime invite à décrocher du quotidien dans son site champêtre, érigé au cœur de son vignoble. En plus de savourer les produits du terroir et les vins du domaine, profitez d'une période de détente au Noah Spa et expérimentez le circuit Spa Eaunergique, qui est unique au Québec. Son vaste bassin intérieur d'eau salée propose 11 stations aux bienfaits distincts, en plus du hammam, sauna finlandais, spa et bassin d'eau froide. Son accès est inclus dans plusieurs forfaits.