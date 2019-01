Geneviève O'Gleman rebondit après la fin de Cuisine Futée

Geneviève O'Gleman lance un nouveau magazine Web d'inspirations gourmandes intitulé SAVOURER.

Retour sur les faits

À la rentrée dernière, on apprenait que Télé-Québec ne renouvelait pas Cuisine Futée co-animée par Alexandra Diaz et Geneviève O'Gleman pour une septième saison. Peu de temps après, on apprenait qu'Alexandra Diaz et sa coanimatrice Geneviève O'Gleman «traversaient un divorce acrimonieux».

Le nouveau chapitre vient de voir le jour, c'est le dévoilement du nouveau bébé de la nutritionniste Geneviève O'Gleman: le site SAVOURER.

Le but de Savourer?

Au menu de ce nouveau magazine, une section cuisiner, découvrir, apprendre et une boutique en ligne de produits d'artisans écoresponsables entourant les arts de la table.

Tout est question de saveurs, d'immersion dans le monde gastronomique de Geneviève O'Gleman inspiré de cuisines du monde et de ses de voyages - sans perdre de vue une certaine rapidité d'exécution que nous recherchons tous.

Le magazine propose également une incursion dans son univers par ses trouvailles gourmandes et ses nombreux voyages. Elle invite le grand public à découvrir ses recettes saines et savoureuses et ses astuces pour s'organiser et gagner du temps pour ainsi mieux profiter de la vie.

« Avec ce nouveau projet, j'avais envie de communiquer ma passion pour la bonne bouffe tout en simplifiant la préparation des repas, car cuisiner plus simplement nous permet de gagner du temps pour faire des choses qu'on aime ! », déclare l'intéressée. « Inspirée de mes voyages et de mes rencontres, chaque recette a été réfléchie afin d'être à la fois saine, gourmande et sans compromis sur la qualité des ingrédients. »Bon appétit!