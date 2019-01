Alicia Moffett est enceinte

La populaire influenceuse Alicia Moffet avait une grande nouvelle à annoncer dimanche. Elle est enceinte de son premier enfant.

Un secret qui devenait lourd à garder, puisqu'elle a révélé être en être déjà à sa quinzième semaine sur sa chaîne YouTube, dimanche.

On voit d'abord la réaction de la future maman après avoir passé un test de grossesse, puis s'enchaînent plusieurs touchantes séquences d'annonces, à son copain Alex Mentink puis à leurs familles, et les rendez-vous médicaux qui s'en sont suivis, tous des moments que la youtubeuse avait gardés pour elle et ses proches jusqu'à maintenant.

«Mon travail dans la vie, c'est de tout partager avec vous. Je tiens ça depuis le 5 novembre et lui [Alex] depuis le 8 novembre, faque ça a tellement été dur de pas vous en parler, de pas vous le dire», raconte-t-elle dans la vidéo.

Le couple n'est pas pour autant fiancé à leur actuel, Alicia prend-elle le temps de spécifier, faisant référence aux nombreuses bagues qu'elle porte à ses doigts.

«Ce que j'aime le plus de ma communauté, c'est de pouvoir vraiment partager, vous poser des questions, vous demander votre avis et tout ça. Il m'est arrivé plein de fois dans les derniers mois de me poser des interrogations» qu'elle n'a pas pu demander, avec le secret bien gardé. «Bref, je suis contente qu'on puisse partager tout ça avec vous!»

«Ce que je trouve hot, c'est que c'est juste du positif!», s'exclame Alex.

La raison de ce long silence? «On n'était pas à trois mois [de grossesse]», explique Alex. «Et on voulait l'annoncer à nos familles à Noël!», ajoute Alicia.