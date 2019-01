Beyoncé partage une adorable photo d'elle et sa fille au même âge

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Jan 24, 2019 at 5:47pm PST

Beyoncé et son mari, le magnat du hip-hop Jay-Z, sont aussi parents de jumeaux d'un an, Sir et Rumi.

La chanteuse a partagé une vidéo sur Instagram au nouvel An qui montrait les moments marquants de la famille Carter en 2018.

Le montage vidéo montrait des extraits de leur tournée On the run II et un des moments les plus adorables en public de Blue Ivy. Alors âgée de 6 ans, elle avait fait un geste intimant à ses parents de se taire lors des Grammy l'an dernier.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.