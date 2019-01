Le transport aérien affecté par le «shutdown» aux États-Unis

De nombreux vols enregistraient vendredi des retards importants à l'arrivée et au départ de l'aéroport new-yorkais LaGuardia, qui a été contraint d'espacer les atterrissages du fait d'un absentéisme inhabituel au sein du personnel, conséquence du "shutdown".

L'autorité de contrôle de l'aviation civile américaine (FAA) a indiqué à l'AFP avoir enregistré une "légère hausse des arrêts maladie", dont l'impact a été compensé par un "renforcement des équipes", "une réorientation du trafic" et "un espacement plus important entre appareils lorsque c'est nécessaire".

Selon un avis posté sur le site de la FAA, les retards atteignaient, en moyenne, 41 minutes à l'arrivée à LaGuardia, le troisième aéroport de la région de New York, de loin le plus petit, consacré essentiellement aux vols intérieurs aux Etats-Unis.

Un porte-parole de la FAA a affirmé que "l'impact" était "minimal" sur le fonctionnement de l'aéroport et que les standards de sécurité étaient respectés.

D'après une source proche d'une grande compagnie aérienne, le trafic n'était pas complétement interrompu, contrairement à ce qu'affirmaient plusieurs médias.

Selon le site FlightAware, quelque 137 vols au départ de LaGuardia et 131 à destination de ce même aéroport avaient subi des retards, soit respectivement 22% et 21% des vols, mais seule une poignée de trajets avaient été purement et simplement annulés.

EN VIDÉO: toujours l'impasse dans le «shutdown»

La plupart des employés fédéraux qui travaillent dans les aéroports américains ne sont plus payés depuis 34 jours, faut d'accord entre les démocrates du Congrès et le président Donald Trump.

Beaucoup connaissent des difficultés financières et certains n'ont parfois plus les moyens d'assurer les frais de transport pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour faire garder leurs enfants, et optent alors parfois pour un arrêt maladie.

Aux Etats-Unis, la plupart des salariés se voient allouer, chaque année un certain nombre de jours "maladie" qu'ils peuvent prendre sans avoir à produire un certificat médical.

La sécurité du transport aérien pâtit du "shutdown"

Contrôleurs aériens, pilotes et personnels navigants ont fait part jeudi de leur inquiétude croissante concernant la sécurité dans le transport aérien aux Etats-Unis, prévenant que le niveau de risque dû au "shutdown" persistant n'était "même pas calculable".

"Nous avons une inquiétude croissante pour la sécurité et la sûreté de nos membres, de nos compagnies aériennes et des voyageurs à cause du +shutdown+ du gouvernement", ont indiqué dans un communiqué commun Paul Rinaldi, Joe DePete et Sara Nelson.

Ils sont respectivement président de l'Association nationale des contrôleurs aériens (NATCA), de l'Association des pilotes de compagnies aériennes (ALPA) et présidente de l'Association des personnels navigants-CWA (AFA).

"Nous sommes moins en sécurité aujourd'hui (...). Le réseau crucial de différents niveaux de sécurité et de sûreté n'est pas en place parce que les gens ont été mis au chômage technique", a relevé Sara Nelson, lors d'une conférence de presse à l'aéroport Ronald Reagan de Washington. "Personne ne va sortir indemne de ce "shutdown" si on ne l'arrête pas".

"Dans notre industrie qui a une aversion au risque, nous ne pouvons même pas calculer le niveau de risque actuellement en jeu, ni prédire le point auquel le système dans son entièreté va céder. C'est sans précédent", ont souligné les associations dans leur communiqué.

Selon elles, les effectifs du contrôle aérien se trouvent déjà à un plus bas depuis 30 ans et certains employés travaillent dix heures par jour, six jours par semaine dans les sites les plus actifs.

"Nous allons opérer moins d'avions pour nous assurer de la sécurité", a relevé Paul Rinaldi.

Les trois associations considèrent "déraisonnable" que le personnel du secteur "travaille sans salaire dans un environnement de sécurité aérienne qui se détériore chaque jour".

Selon elles, "la situation évolue à un rythme rapide. Des aéroports importants subissent déjà des fermetures de postes aux contrôles de sécurité, et beaucoup d'autres pourraient suivre".

L'Agence fédérale de sécurité dans les transports (TSA) signale ainsi chaque jour que "de nombreux agents ne se présentent pas à leur poste en raison de problèmes financiers".

D'autant que, écrivent-elles, près de 20% des contrôleurs certifiés sont éligibles à la retraite. "Il n'y a aucune option pour garder ces professionnels au travail sans salaire", poursuit le communiqué. "Quand ils feront jouer leur droit à la retraite, l'espace aérien national sera paralysé".

Face à ces inquiétudes, l'Agence fédérale de l'aviation américaine (FAA) a cherché à rassurer.

"L'espace aérien national est sûr", a-t-elle assuré jeudi sur son compte Twitter.

Les associations avaient fait part de leurs doutes sur la performance des dispositifs de la FAA --à cause de ses ressources réduites-- permettant d'identifier et de remédier à d'éventuels problèmes de sécurité, afin d'éviter des accidents notamment.