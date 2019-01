Le cocktail météo qui frappe le sud du Québec cause des ennuis majeurs sur les routes et les trottoirs de Montréal. Plusieurs rues, surtout à l'est du centre-ville, sont carrément ensevelies sous la flotte et fermées à la circulation.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la rue Papineau a dû être fermée entre la rue Saint-Grégoire et le boulevard Rosemont. Un peu plus à l'est, la rue d'Iberville a été fermée pour une accumulation d'eau à la hauteur du boulevard Saint-Joseph.

Environ deux kilomètres plus loin, le boulevard Pie-IX connaît aussi des problèmes. Il est fermé en direction sud entre Hochelaga et Rouen.

Du côté ouest, l'intersection des avenues des Pins et du Parc a aussi connu d'importants problèmes en heure de pointe.

Le lac des Castors a descendu de la montagne😏 Présentement au coin de Des Pins et Avenue Du Parc. #mtlmoments pic.twitter.com/ik4l9HkSem — Duc C. Nguyên (@DucCNguyen) 24 janvier 2019

Une voie a également été fermée dans le tunnel de l'avenue Atwater, qui relie la Petite-Bourgogne à Pointe-Saint-Charles. L'eau a été pompée, mais la voie demeure fermée à cause d'un fil électrique qui pend. Les travaux publics sont sur place pour régler le problème.

Plusieurs trottoirs sont également impraticables à cause de la neige des derniers jours, de la pluie et du verglas. Les mécontents se sont tournés vers les réseaux sociaux.

Rue Peel, entre St-Jacques et Notre-Dame. Un trottoir emprunté par des centaines de personnes par jour, pas déneigé correctement 4 jours après la tempête. Plusieurs cm de neige compactée transformés en patinoire. Les piétons encore des citoyens de 2e classe. #Montreal pic.twitter.com/fTlzVBhfIM — Eric Francoeur (@efranc65) 24 janvier 2019

Montréal la nuit passée (verglas) pic.twitter.com/O9ADxib1oE — 🇨🇦 ᴊꜰx ꜰᴏʀᴛɪᴇʀ🔻 (@FortierJFX) 24 janvier 2019

«Il faut être extrêmement prudents sur les routes. La cohabitation entre automobilistes et piétons est de mise», rappelle un relationniste du SPVM, Jean-Pierre Brabant.

La température devrait descendre sous zéro au courant de la nuit et restera sous zéro au cours des prochains jours, ce qui risque de faire geler une bonne partie de la neige qui n'a pas encore été chargée par la Ville de Montréal. Des températures glaciales sont attendues la semaine prochaine.

La Ville a chargé environ 60% de la neige qui est tombée lors de la tempête de dimanche. L'opération a été interrompue jeudi matin pour reprendre le déblaiement et le déglaçage des rues et des trottoirs.