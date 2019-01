Quand Alexandre Champagne «sauve la vie» d'un homme dans le désert

Contrairement à François Lambert, Alexandre Champagne n'a pas répliqué publiquement cette semaine aux propos tenus par Caroline Néron à Tout le monde en parle, mais il a raconté avoir prêté main-forte à un homme et une femme dans le besoin.

Le photographe a effectivement mieux à faire ces jours-ci que de rajouter de l'huile sur le feu, lui qui parcourt actuellement l'Ouest américain, et partage par la même occasion de superbes photos de son périple sur ses réseaux sociaux.

Alexandre Champagne et son compagnon de voyage se sont ainsi retrouvés au bon endroit au bon moment cette semaine, puisqu'ils ont pu porter secours à un homme de 90 ans et sa compagne, alors qu'ils voyageaient en direction de Death Valley, en Californie.

«On roulait lentement, parce que les vents étaient très violents, explique-t-il sur sa page Facebook. Après plusieurs kilomètres seuls sur la route, j'ai vu au loin un nuage de poussière se former.

Une minute plus tard, on l'avait rejoint et sur le bord de la route gisait une voiture à l'envers, complètement prise dans le sable. C'était Frank et sa compagne, Beeta, qui venaient d'avoir un accident, une minute avant qu'on passe.»

Le principal intéressé explique ensuite comment il s'y est pris pour sortir l'homme de la voiture, lui qui, selon ses dires, ne s'en serait pas sorti vivant s'il était demeuré la tête à l'envers plus longtemps.

«J'ai pensé à mes grands-parents, si ça avait été eux, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'un parfait inconnu pose comme geste, alors on les a ramenés nous-mêmes au village de Pahrump, dans notre campeur, et ils nous ont offert une chambre et le souper.»

«Frank est un vétéran de la guerre de Corée et un ex-alcoolique guéri. [...] À ce jour, il est l'homme avec le regard le plus tendre que j'ai eu la chance de rencontrer», conclut-il, évidemment reconnaissant que cette histoire ait connu une fin heureuse.

