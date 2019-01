Céline Dion magnifique en noir, gris et blanc aux défilés haute couture

L'amour de Céline Dion pour la haute couture est de notoriété publique. La star ne rate jamais cette semaine de couture parisienne - exception mondiale - au cours de laquelle on a l'occasion de la voir parée de ses plus beaux atours.

Plus tôt dans la semaine, Céline est arrivée à Paris, heureuse! Elle a partagé sa joie sur Instagram comme vous pouvez le voir ci-dessous.

C'est désormais un classique de voir la star assister au premier rang des défilés haute couture qui défile deux fois par an. Avant de passer en revue les looks qu'elle a affichés avec chic, retour sur ce qu'est la haute couture.

Pourquoi la Haute Couture est-elle si particulière?

En haute couture, les modèles doivent répondre à des normes extrêmement strictes. Par exemple, chaque vêtement doit être une pièce unique, c'est-à-dire 100% originale, confectionnée sur mesure, à la main, et conçue dans les ateliers par un créateur permanent avec un nombre minimal de personnes! On dénombre à peu près 200 clientes régulières de Haute Couture dans le monde, en bref de vraies privilégiées.

Céline Dion fait partie de ces clientes et amoureuses de haute couture.

En costume gris super épaulé au défilé RVDK Ronald Van Der Kemp

Pierre Suu via Getty Images

En robe noire fatale dévoilant ses magnifiques jambes au défilé d'Alexandre Vauthier

Stephane Cardinale - Corbis via Getty Images

Un défilé auquel elle a assisté en présence de Pepe Munoz, tous deux très complices!

Stephane Cardinale - Corbis via Getty Images

En noir et blanc chemisier et pantalon taille haute, le tout ultra chic au défilé Giorgio Armani Privé

Stephane Cardinale - Corbis via Getty Images PARIS, FRANCE - JANUARY 22: Celine Dion attends the Giorgio Armani Prive Haute Couture Spring Summer 2019 show as part of Paris Fashion Week on January 22, 2019 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

À VOIR AUSSI