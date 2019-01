Rupture pour José Gaudet et Ève Nancy Ouellette

Dans le cadre de l'émission Ça rentre au poste, diffusée sur les ondes d'Énergie, José Gaudet a confirmé sa séparation avec Ève Nancy Ouellette après presque 4 ans de mariage et 18 ans de vie commune.

Le couple s'est séparé en novembre dernier, mais habite toujours sous le même toit pour le bien des deux enfants et pour «réussir leur séparation».

«On n'est plus un couple, mais on est comme colocs en ce moment. C'est le fun, on rit et on a du plaisir. Je sais que ça a l'air fou, mais on réussit très bien notre séparation», a confié l'animateur, ce lundi 21 janvier.

De son côté, Ève Nancy Ouellette a également pris le temps de commenter la nouvelle par l'entremise de sa page Facebook.

«Afin de nous offrir, à nous et à nos enfants, une transition en douceur, nous avons pris la décision de cohabiter dans l'attente de nos déménagements respectifs, explique-t-elle.

Dans le but d'honorer notre histoire et ce que nous avons créé ensemble, nous avons installé la sage intention de réussir notre séparation.»

«On regarde en avant, on tourne la page, on s'aime quand même, la vie continue», conclut-elle avec sagesse.

