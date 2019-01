Oscars 2019: «Roma» et «The Favourite» partent favoris avec dix nominations

Roma d'Alfonso Cuaron et The Favourite de Yorgos Lanthimos mènent le bal en vue de la 91e cérémonie des Oscars avec dix nominations.

Les nommés dans la très convoitée catégorie du Meilleur film de l'année sont A Star Is Born, Roma, Green Book, The Favourite, Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody et Vice.

Grâce à Roma, Netflix décroche sa toute première mise en nomination dans la catégorie du Meilleur film de l'année, une reconnaissance que la plateforme de visionnement en ligne convoitait ardemment. La maison de production Marvel aussi a rejoint le groupe sélect avec son Black Panther, le tout premier film de superhéros à être admis dans cette catégorie.

Pour la toute première fois en trente ans de carrière, Spike Lee obtient une nomination pour la Meilleure réalisation. Il avait auparavant été nommé pour Meilleur scénario, en 1989, pour son film Do the Right Thing.

Parmi les absents remarqués dans la catégorie, Bradley Cooper a été ignoré pour sa réalisation de A Star Is Born. Le film à succès a tout de même récolté huit nominations, dont la catégorie Meilleure actrice où Lady Gaga est en lice.

La cérémonie aura lieu le 24 février. On ne sait toujours pas qui animera le gala depuis que l'acteur Kevin Hart s'est désisté.

L'acteur Kumail Nanjiani et l'actrice Tracee Ellis Ross ont procédé au dévoilement des finalistes au nom de l'Académie américaine du cinéma et des sciences, mardi matin, au théâtre Samuel Goldwyn de Los Angeles.

Dans la catégorie du Meilleur acteur, on retrouve Bradley Cooper dans A Star Is Born, Christian Bale dans Vice, Willem Dafoe dans At Eternity's Gate, Rami Malek dans Bohemian Rhapsody et Viggo Mortensen dans Green Book.

Dans la catégorie de la Meilleure actrice, on souligne le travail de Yalitza Aparicio dans Roma, Glenn Close dans The Wife, Olivia Colman dans The Favourite, Lady Gaga dans A Star Is Born et Melissa McCarthy dans Can You Ever Forgive Me?.

Les nommées pour Meilleure actrice dans un rôle de soutien sont Amy Adams dans "Vice", Marina De Tavira dans "Roma", Regina King dans "If Beale Street Could Talk" (Si Beale Street pouvait parler), ainsi qu'Emma Stone et Rachel Weisz, toutes deux pour "The Favourite". Le nom de Marina De Tavira a constitué une certaine surprise alors que plusieurs s'attendaient à voir Claire Foy obtenir une mise en nomination pour "First Man" (Le premier homme).

Du côté des hommes, les nominations pour la meilleure performance dans un rôle de soutien reviennent à Mahershala Ali dans Green Book, Adam Driver dans BlacKkKlansman, Sam Elliott dans A Star Is Born, Richard E. Grant dans Can You Ever Forgive Me? et Sam Rockwell dans Vice. L'absence la plus remarquée est celle de Timothy Chalamet dans Beautiful Boy.

Certains films parmi les favoris ont fait face à certaines turbulences, dont Green Book de Peter Farrelly et le film biographique sur le chanteur Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Malgré tout, les deux longs métrages ont mérité leur part de mises en nomination.

Samedi, Green Book a d'ailleurs remporté le prix du meilleur film remis par la Guilde des producteurs américains - un prix qui sert de baromètre pour les Oscars, alors que le gagnant du prix de la guilde a remporté huit fois la statuette aux Oscars au cours des dix dernières années.

LES NOMMÉS SONT...

Meilleur long métrage

- Black Panther

- BlacKkKlansman

- Bohemian Rhapsody

- The Favourite

- Green Book

- Roma

- A Star Is Born

- Vice

Meilleur acteur

- Christian Bale (Vice)

- Bradley Cooper (A Star Is Born)

- Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

- Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

- Viggo Mortensen (Green Book)

Meilleure actrice

- Yalitza Aparicio (Roma)

- Glenn Close (The Wife)

- Olivia Colman (The Favourite)

- Lady Gaga (A Star Is Born)

- Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Meilleur acteur de soutien

- Mahershala Ali (Green Book)

- Adam Driver (BlacKkKlansman)

- Sam Elliott (A Star Is Born)

- Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

- Sam Rockwell (Vice)

Meilleure actrice de soutien

- Amy Adams (Vice)

- Marina de Tavira (Roma)

- Regina King (If Beale Street Could Talk)

- Emma Stone (The Favourite)

- Rachel Weisz (The Favourite)

Meilleur réalisateur

- Spike Lee (BlacKkKlansman)

- Pawel Pawlikowski (Cold War)

- Yorgos Lanthimos (The Favourite)

- Alfonso Cuarón (Roma)

- Adam McKay (Vice)

Meilleur film d'animation

- The Incredibles 2

- Isle of Dogs

- Mirai

- Ralph Breaks the Internet

- Spider-Man: Into the Spider-Verse

Meilleur court métrage d'animation

- Animal Behaviour - Alison Snowden, David Fine

- Bao - Domee Shi

- Late Afternoon - Louise Bagnall

- One Small Step - Andrew Chesworth, Bobby Pontillas

- Weekends - Trevor Jimenez

Meilleur scénario adapté

- The Ballad of Buster Scruggs

- BlacKkKlansman

- Can You Ever Forgive Me?

- If Beale Street Could Talk

- A Star Is Born

Meilleur scénario original

- The Favourite

- First Reformed

- Green Book

- Roma

- Vice

Meilleure direction photo

- Cold War

- The Favourite

- Never Look Away

- Roma

- A Star Is Born

Meilleur documentaire

- Free Solo

- Hale County This Morning

- Minding the Gap,

- Of Fathers and Sons

- RBG

Meilleur court métrage documentaire

- Black Sheep - Ed Perkins

- End Game, Rob Epstein - Jeffrey Friedman

- Lifeboat - Skye Fitzgerald

- A Night at the Garden - Marshall Curry

- Period. End of Sentence. - Rayka Zehtabchi

Meilleur court métrage

- Detainment- Vincent Lambe

- Fauve - Jeremy Comte

- Marguerite - Marianne Farley

- Mother - Rodrigo Sorogoyen

- Skin - Guy Nattiv

Meilleur film de langue étrangère

- Capernaum

- Cold War

- Never Look Away

- Roma

- Shoplifters

Meilleur montage

- BlacKkKlansman

- Bohemian Rhapsody

- Green Book

- The Favourite

- Vice

Meilleur montage sonore

- Black Panther

- Bohemian Rhapsody

- First Man

- A Quiet Place

- Roma

Meilleur mix sonore

- Black Panther

- Bohemian Rhapsody

- First Man

- Roma

- A Star Is Born

Meilleure direction artistique

- Black Panther

- First Man

- The Favourite

- Mary Poppins Returns

- Roma

Meilleure trame sonore

- BlacKkKlansman - Terence Blanchard

- Black Panther - Ludwig Goransson

- If Beale Street Could Talk - Nicholas Britell

- Isle of Dogs - Alexandre Desplat

- Mary Poppins Returns - Marc Shaiman, Scott Wittman

Meilleure chanson originale

- «All The Stars» - Black Panther

- «I'll Fight» - RBG

- «The Place Where Lost Things Go» - Mary Poppins Returns

- «Shallow» - A Star Is Born

- «When A Cowboy Trades His Spurs For Wings» - The Ballad of Buster Scruggs

Meilleurs maquillages et coiffures

- Border

- Mary Queen of Scots

- Vice

Meilleurs costumes

- The Ballad of Buster Scruggs

- Black Panther

- The Favourite

- Mary Poppins Returns

- Mary Queen of Scots

Meilleurs effets spéciaux

- Avengers: Infinity War

- Christopher Robin

- First Man

- Ready Player One

- Solo: A Star Wars Story