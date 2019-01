PARIS — La mission de trois jours dirigée par le premier ministre François Legault à Paris peut se résumer en un seul mot: économie.

Le point d'orgue de cette mission était la tenue mardi, à la Bourse de Paris, d'un dîner-conférence auquel avaient été conviés quelque 350 invités, principalement des dirigeants de grandes entreprises françaises, dont Ubisoft et Michelin, et des regroupements de gens d'affaires. Des entreprises québécoises ayant pignon sur rue à Paris, comme Moment Factory, étaient aussi représentées.

Il n'y avait aucune place vide dans la vaste salle et le premier ministre a livré un discours à saveur strictement économique, en disant vouloir attirer les investisseurs au Québec et intéresser davantage les Français aux produits québécois.

Devant son auditoire, celui qui se décrit comme «un premier ministre économique» a dépeint le Québec comme le «meilleur endroit au monde» où investir, grâce à ses nombreux atouts: État de droit, électricité à bas prix, nombreuses universités, crédits d'impôts et aide financière directe, notamment.

En point de presse, par la suite, il a dit vouloir faire «exploser» les investissements au Québec dans les quatre prochaines années, en se montrant beaucoup plus «agressif» que ce qui s'est fait dans le passé, «parce qu'on a un rattrapage économique à faire» en matière de création de richesse.

Il a dit quitter Paris «les poches pleines de cartes d'affaires».

Son discours tenait en huit pages et le mot «économie» est revenu à 18 reprises.

Sans surprise, l'assistance, largement issue du milieu des affaires, a visiblement apprécié le style de celui qui est désormais aux commandes du Québec.

«Son discours a été extrêmement bien reçu», selon Dominique Restino, le président de la Chambre de commerce de Paris, qui s'est dit convaincu que M. Legault avait séduit son auditoire. «J'ai bu ses paroles!», a-t-il ajouté lors d'une brève mêlée de presse.

M. Legault a insisté pour dire à quel point son gouvernement allait axer son action sur le développement économique, incluant lorsqu'il s'agit de ses relations internationales et de la relation France-Québec.

«Cet accent économique du gouvernement doit se faire sentir dans toutes nos actions», a affirmé M. Legault dans son discours, comme il avait fait sur toutes les tribunes depuis dimanche.

Ce midi à Paris, je me suis adressé à 350 acteurs du milieu économique, politique et autres. J'en ai profité pour réitérer mon souhait de voir augmenter les échanges commerciaux du Québec avec la France et d'attirer plus d'investissements étrangers au Québec. #FrQc pic.twitter.com/jie7DEUTMP