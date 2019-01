Sondage Léger: avez-vous un assistant vocal à la maison?

Est-ce seulement une mode ou un objet qui sera de plus en plus présent dans la vie de tous les jours? Il est encore trop tôt pour le dire, mais il se pourrait bien que 2019 soit l'année où les assistants vocaux deviennent grand public.

Pour l'instant, les Google Home et Amazon Echo n'ont séduit que 16% de la population canadienne selon un récent sondage Léger. C'est tout de même une progression «fulgurante» souligne Léger, indiquant que ces gadgets se font rapidement une place dans les foyers québécois.

Autre bonne nouvelle pour les géants de la techno, ce sont les milléniaux qui sont les plus friands de ces assistants vocaux, ceux-ci affirmant à la hauteur de 20% en avoir un à la maison, contre 14% respectivement pour les X et les baby-boomers.

Léger

Ce sont dans les foyers de la région de Québec que l'on retrouve davantage d'assistants vocaux (20%), suivi de l'est du Québec et de l'ouest du Québec (toutes deux 17%), de Montréal et ses environs (15%) et du Centre-du-Québec (14%).

Ce sondage Léger a été réalisé du 24 au 27 décembre 2018 auprès de 1008 Québécois représentatifs. Aux fins de comparaison, la marge d'erreur serait de 3,08% pour un échantillon probabiliste.

À voir également: