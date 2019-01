13 restaurants de Québec qui proposent des options végétaliennes

2019 sera l'année végane, affirment plusieurs observateurs de la scène gastronomique et des habitudes de consommation. Mais où trouver les mets végéxtaliens dans les restaurants?

S'il était jadis ardu de dénicher des options végétaliennes à Québec, cette affirmation n'est plus vraie. Même que la majorité des restaurants de la capitale nationale incluent au moins un mets végétarien ou végétalien à leur menu, afin de répondre à la demande grandissante.

La fermeture de certains comptoirs et restaurants santé ces dernières semaines n'a pas découragé les autres, qui sont plus nombreux que jamais à offrir des options exemptes de produits animaliers.

Que ce soit une résolution de nouvelle année, une curiosité ou un mode de vie, voici 13 adresses de Québec à visiter, que vous adoptiez un régime complètement végétalien ou que vous souhaitiez simplement diminuer votre consommation de viande.

Les gourmandises LOUCA

Connaissez-vous Les gourmandises LOUCA? Si vous n'êtes pas végétalien, le nom ne vous dira peut-être rien. C'est pourtant le lieu de rencontre des véganes de Québec. En plus d'être un café sympa, LOUCA est aussi une chouette pâtisserie et une épicerie zéro déchet. Vous voulez essayer? Régalez vos papilles avec l'assiette du terroir : une assiette de dégustation pour deux personnes permettant de goûter les spécialités de l'enseigne.

Restaurant NESS

Au cœur du quartier Saint-Roch, sur la dynamique rue Saint-Joseph Est, le petit restaurant NESS (un acronyme pour « Nature Équilibre Saveur Santé ») est le repaire des végétaliens urbains. On y présente un menu à la fois simple et santé présentent des mets végétaliens, végétariens ou sans gluten. Coup de cœur pour les desserts végés maison et pour les smoothies préparés avec du lait d'amande maison, de l'eau filtrée ou de l'eau de blé.

Le Monastère des Augustines

Un dîner au Monastère est le bienvenu en ce début d'année. En complément à la vocation en santé globale des lieux, le restaurant du Monastère des Augustines propose des menus sains et variés et une approche fondée sur les principes de l'alimentation consciente. Coup de cœur pour le comptoir libre-service qui regorge de salades, de fruits et légumes frais, de pousses et de grains diversifiés et appétissants. On termine le repas par une infusion thérapeutique inspirée des sœurs Augustines.

L'Orygine

Fade, la cuisine végétalienne? Pas chez L'Orygine! La cheffe Sabrina Lemay et sa brigade se font un devoir de faire exploser les saveurs et les ingrédients bien de chez nous. Le bistro organique L'Orygine, l'un de nos coups de cœur parmi les nouveaux restos de 2018, n'est ni complètement végétalien, ni végétarien, mais il fait une grande place aux produits locaux exempts d'animaux. Que ce soit pour le brunch, le lunch ou une table d'hôte, il y a toujours un ou plusieurs choix végétaliens au menu.

Bols et Poké

Bien que le populaire bol poke est habituellement composé d'une base de poisson cru, une variante végétalienne est offerte aux deux adresses de Bols et Poké. Son nom est le Mahalo. Il contient des nouilles soba, du tempeh grillé, edamames, carottes, kale, gingembre, coriandre et plus encore. Une option réconfortante? Un bol de nouilles ramens végétalien, avec son bouillon au miso et tofu, s'ajoute aussi au menu en hiver. En plus du Pokeritto et des entrées végés. À déguster sur place, à emporter ou à faire livrer à la maison. Quoi demander de plus?

Freshii

La chaîne de restauration rapide Freshii fait des heureux dans le quartier Montcalm depuis son arrivée sur le boulevard René-Lévesque. Que vous soyez amateur de viande ou végétalien, tout le monde peut composer ses plats selon ses goûts, et ce, à petits prix (profitez de la promo météo de janvier!). Salade, bol, wrap, burrito : quel sera votre choix ce midi?

Luzz

Envie d'un déjeuner végane ? Entrez chez Luzz et faites votre choix parmi un gruau funky au lait de coco, un bol de chia avec lait de soya et fruits de saison ou encore un smoothie vert avec granola maison. Pour un lunch sur le pouce (passez au comptoir!) ou pour le brunch du dimanche (passez à la table!), la lumineuse adresse située au coin d'Honoré-Mercier et de la rue Saint-Jean décline les produits locaux sans être grano. Mention pour le décor top « Instagrammable ».

Tora-Ya Ramen

Dénicher des ramens végétaliens peut sembler ardu, mais pas chez Tora-Ya Ramen qui les propose dans un bouillon au miso, avec des légumes et du tofu (sans viande, ni fruit de mer, ni œuf). Toujours délicieux, les bols de nouilles font courir les foules sur la rue Saint-Joseph : il n'est pas rare de faire la queue pour pouvoir y prendre place (le restaurant n'accepte pas les réservations).

Buddha-Station

Tannés d'apporter votre lunch au bureau ou à l'école? Commandez-le sur Buddha-Station ou présentez-vous à l'un des trois comptoirs (deux à Québec, un à Montréal). La jeune entreprise en croissance décline le lunch santé en bols ou en boîtes, dont plusieurs options sont végétariennes, végétaliennes, sans gluten et/ou sans noix. L'option végétalienne est le bol intitulé Full Vedge, composé de végé-pâté artisanal, de quinoa et de graines de chanvre.

Nina pizza napolitaine

Une pizza végétalienne? Non, deux! L'une des adresses les plus courues à Québec, Nina pizza napolitaine, propose deux pizzas végétaliennes à son menu. Et toutes les deux sont délicieuses et gourmandes : la Nuda non nuda (avec tomates, parmesan de noix de cajou, olives vertes, câpres frites, huile d'olive) et la Piena di verdure (tomates, ail, aubergines, zucchinis, poivrons, féta de tofu, huile d'olive, bacon de champignons). Quel sera votre choix?

BeikoBeiko est la boîte à beignes qui fait fureur depuis son ouverture il y a quelques mois. Les clients font la file pour se procurer une boîte de ses beignes décadents, dont une saveur du moment est végétalienne. C'est le cas de nouveau beigne Matchai, qui est concocté à partir de poudre de matcha aux épices Chai et décoré d'un filet de chocolat noir végétalien.

Chez Victor

Impossible de refuser un bon hamburger. Les dix adresses Chez Victor (à Québec et Lévis) proposent plusieurs options végétariennes, dont trois hamburgers végétaliens (coup de cœur pour le Véganator qui contient du bacon végétalien, « faux-mage » végétalien et de la VGnaise), qui convertira même les plus carnivores. Sans oublier la poutine végane. En entrée, on débute avec les bahjis, des beignets indiens frits aux légumes, servis avec un chutney au tamarin. Un délice!

Ogari-San

Avec une vingtaine de garnitures disponibles, il y a un bol chirashi pour tous les goûts. Un quoi? Le chirashi est semblable à un bol poke, mais son origine est japonaise. Sa base est habituellement du riz à sushi : son nom signifie d'ailleurs « sushi étalé ». Chez Ogari-San, spécialiste du chirashi à Québec, l'option végétalienne la plus populaire est Le bol du dragon. Deux adresses pour le déguster : à La Pyramide de Sainte-Foy ou sur la rue Saint-Joseph.

À surveiller : un premier restaurant 100 % végétalien (pas un comptoir ni un café) ouvrira ses portes dans le Vieux-Port de Québec au printemps, selon Radio-Canada. Nommé Don, le projet du restaurateur Yanick Parent (qui est aussi propriétaire de La Bûche) offrira un menu bistro complètement végane.