WASHINGTON — La sénatrice démocrate Kamala Harris a annoncé lundi qu'elle brigue la présidence des États-Unis en vue de l'élection de 2020.

La femme de 54 ans est l'ancienne procureure générale de la Californie. Elle en est à son premier mandat en tant que sénatrice de cet État.

Mme Harris deviendrait la première femme à remporter la présidence et la deuxième Afro-Américaine à le faire.

Dans une vidéo distribuée par sa campagne, Mme Harris s'engage à «unir nos voix». Elle promet de combattre pour la justice, l'égalité et la décence.

I'm running for president. Let's do this together. Join us: https://t.co/9KwgFlgZHA pic.twitter.com/otf2ez7t1p — Kamala Harris (@KamalaHarris) 21 janvier 2019

Les sénatrices Elizabeth Warren du Massachusetts et Kirsten Gillibrand de New York ont formé des comités exploratoires et leur candidature est pratiquement assurée. Les sénateurs Cory Booker du New Jersey, Sherrod Brown de l'Ohio et Amy Klobuchar du Minnesota songent aussi à se lancer. M. Booker pourrait disputer le vote afro-américain à Mme Harris.

D'autres poids lourds démocrates, comme le sénateur Bernie Sanders et l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, envisagent aussi d'être de la course.

Mme Harris a lancé sa campagne à l'occasion de ce qui aurait été le 90e anniversaire de naissance de Martin Luther King.

Mme Harris a fait ses études secondaires à Montréal avant de redéménager aux États-Unis.