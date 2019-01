Jérémy Gabriel suspend ses comptes Facebook et Instagram

Le chanteur Jérémy Gabriel a annoncé qu'il suspendra ses comptes Facebook et Instagram après avoir subi des menaces de mort.

Il désactivera ses comptes à minuit, cette nuit, pour «laisser le temps aux abonnés de prendre connaissance de l'avis». Cette suspension sera d'une «période indéterminée».

Le chanteur d'I don't care semble visiblement affecté par la force de la hargne des internautes. «Il y a une limite à ce qu'un être humain peut supporter et cette limite a été franchie dans les derniers jours», a-t-il écrit.

Bien qu'il conçoive que des internautes puissent être en désaccord avec ses positions ou ses activités, Gabriel soutient qu'il ne comprendra «jamais autant de haine véhiculée par tant de gens qui en réalité, ne me connaissent pas».

«À bientôt!», conclut-il.

Facebook/Jérémy Gabriel

Plusieurs fans ont commenté la publication en soutien à Jérémy Gabriel:

«Pas drôle pareil on apprend à nos enfants à ne pas intimidé, même les écoles font de la sensibilisation....... mais quand on regarde les "adultes " parler sur les réseaux sociaux on voit bien qui a encore énormément de chemin à faire et que c'est pas exactement la bonne tranche d'âge qui est visé 😒.... c'est rendu ridicule..... bonne chance , prend soin de toi» - Melany Langevin

«C'est bien triste d'en arriver là. C'est facile d'insulter le monde derrière un écran. Je ne suis pas certaine qu'ils sont aussi courageux dans la vraie vie. Les gens qui se tiennent debout dérangent les petits esprits. Bonne chance Jérémy.» - Lucia Bolzan

«Je trouve votre décision très mature. Avec tout mon respect! Je suis attristée de voir la direction que prend cette société! Il ne faut pas leur en vouloir car ils n'ont pas traversé les obstacles que vous avez franchis! Sincères amitiés» - Nicole Dansereau

«je te comprend, ya un bout à tout, les gens derrières leurs claviers d'ordinateurs sont tous bien braves !!!» - Nathalie de Bourget

«Crois en toi et n'abandonnes surtout pas tes rêves. Prends soin de toi et entoures-toi de gens qui t'aiment, te respectent et t'aident à réaliser tes rêves. Je te souhaite que ceux les plus chers à tes yeux se réalisent. Bonne chance.» Sarah-Bella Milton

«Complètement idiot. Ce n'est pas aux victimes de se cacher mais aux coupables d'être dénoncés et partagés.» - Jean-Sébastien Daigneau

«Les gens qui ne t'acceptent pas tel que tu es ne devraient pas s'abonner à tes pages. Il y aura toujours des irrespectueux dans ce monde. Je te souhaite la meilleure des chances.» Hélène Labine