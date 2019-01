Voici les emplois tendance et les plus recherchés en 2019 selon Randstad Canada

Les travailleurs canadiens du secteur de la technologie seront en position de force en 2019 selon Randstad Canada.

Pour dresser les listes, les analystes d'affaires de Randstad Canada ont examiné les données de ses clients et analysé les postes affichés au cours des 12 derniers mois afin de cerner les tendances en matière de recrutement. Avec un taux de chômage avoisinant son niveau le plus bas dans la plupart des régions du pays et une croissance économique soutenue, la demande pour les talents touche tous les secteurs et tous les niveaux de compétences – une bonne nouvelle pour la main-d'œuvre canadienne.

Voici les dix emplois les plus émergents au Canada

Développeur blockchain

Ingénieur en automatisation

Chercheur en IA

Directeur de l'expérience client

Agent au clavardage

Ingénieur DevOps

Ingénieur en environnement

Spécialiste en cybersécurité

Ingénieur des données

Architecte 3D

« Les postes sur la liste des emplois émergents de Randstad Canada confirment le leadership du Canada dans le domaine de l'IA », a déclaré Marie-Noelle Morency, directrice des communications chez Randstad Canada. « Dans le secteur de la technologie, ce domaine connaît une croissance exponentielle. La concurrence pour les talents est féroce et, parallèlement, le Canada est considéré comme une destination de choix pour les talents du secteur des technologies partout dans le monde. »

Les 15 emplois les plus en demande selon Randstad Canada

« La liste des emplois les plus en demande surprend par sa diversité cette année, avec une combinaison de postes de journaliers, tels que chauffeur et soudeur, et de postes professionnels et administratifs, comme chef de projet et comptable, » dit Mme Morency. « Cette diversité est un signe de la capacité de l'économie canadienne à faire face aux difficultés et du fait qu'aucun secteur particulier ne constitue à lui seul un moteur de croissance. »

Associé aux ventes

Adjoint administratif

Chauffeur

Développeur

Réceptionniste

Caissier

Journalier

Gestionnaire de projeT

Gestionnaire de compte

Soudeur

Comptable

Infirmier autorisé

Ingénieur électricien

Gestionnaire aux ressources humaines

Étalagiste

Pour en savoir plus.