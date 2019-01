Contre l'éjaculation précoce ou tardive, ces exercices vont vous aider

Voilà plusieurs jours (peut-être même plusieurs semaines) que votre partenaire s'en est allé. C'est enfin l'heure des retrouvailles. Un premier bisou. Un deuxième. Puis un troisième. Les choses s'emballent, on s'enlace. La minute qui suit, les habits sont déjà au sol et nous, sous la couette. L'excitation est palpable, on veut la maintenir. Mais voilà, dans toute cette frénésie, difficile de ne pas finir trop tôt.

Pour éviter une éjaculation précoce, certains hommes pensent à des choses tristes. D'autres serrent la base de leur verge. Des techniques parfois inefficaces, voire douloureuses, selon Frédéric Saldmann. Le cardiologue et nutritionniste français vient de publier ce mois-ci Vital!, un nouvel ouvrage dans lequel il divulgue tout un tas de conseils et d'exercices pour améliorer sa qualité de vie.

Parmi eux, des petites techniques pour maîtriser au mieux son éjaculation. Et notamment pour freiner le coup d'envoi. "Si vous sentez que l'excitation monte trop rapidement, écartez les cuisses au maximum en inspirant calmement et profondément, écrit le professionnel de la santé. Maintenez l'écartement et la respiration tant que vous n'avez pas repris la main."

Accélérer la cadence

Comme le détaille le docteur, cette position devrait faire diminuer naturellement la pression. "Une fois le risque d'éjaculation précoce retardé, le rapport reprend normalement et vous pouvez reproduire à volonté ce système de contrôle", concède l'auteur avant d'ajouter que le processus inverse est lui aussi possible.

Pour accélérer l'éjaculation, il suffit de reproduire l'exercice dans l'autre sens. Au lieu d'ouvrir les cuisses, fermez-les. "Au bout de quelques va-et-vient, vous éjaculerez plus facilement, explique Frédéric Saldmann. Pour mettre un turbo supplémentaire, vous pouvez aussi augmenter la pression abdominale en inspirant à fond et en bloquant quelques secondes la respiration."

Il conclut: "C'est une question de mécanique, comme si vous appuyiez sur un tube de dentifrice pour faire sortir la pâte". Bon à savoir, mais pas sûr, toutefois, qu'il soit efficace d'avoir cette image en tête au moment venu.

Albin Michel

"Vital!", de Frédéric Saldmann, aux éditions Albin Michel, disponible en librairie d'ici la fin janvier.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.