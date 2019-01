L'Autochtone et le jeune pro-Trump racontent une autre version de l'histoire

DETROIT — Un Autochtone américain ridiculisé par des élèves d'une école catholique devant le Lincoln Memorial a raconté dimanche s'être placé entre deux groupes afin de désamorcer une confrontation alors que l'étudiant, au centre de vidéos devenues virales, a affirmé qu'il voulait «apaiser la situation».

Dans une entrevue accordée à l'Associated Press, Nathan Phillips a expliqué dimanche qu'il avait tenté de maintenir le calme entre les élèves et des Noirs d'un groupe religieux. Les élèves avaient participé à une manifestation contre l'avortement tandis que M. Phillips était présent à la Marche des peuples autochtones qui s'est déroulée le même jour.

«Quelque chose m'a fait me mettre entre eux, c'est clair, a-t-il dit. Ce que j'ai vu, c'est que mon pays était déchiré. Je ne pouvais pas rester là et laisser cela se produire.»

Des vidéos montrent un jeune homme se plaçant très près de M. Phillips, le dévisageant pendant que celui-ci chantait et jouait du tambour. D'autres étudiants, dont certains portaient des casquettes et des chandails au slogan «Make America Great Again», chantaient, riaient et se moquaient.

L'adolescent a émis une déclaration dimanche soir, affirmant qu'il n'avait rien fait pour provoquer quiconque et qu'il cherchait plutôt à apaiser la situation.

