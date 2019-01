MONTRÉAL — L'intense dépression qui traverse tous les secteurs au sud du fleuve Saint-Laurent, dimanche, laisse derrière elle d'importantes quantités de neige.

Une vingtaine de centimètres doivent s'abattre à Montréal et Québec, une trentaine en Estrie et en Beauce, et plus de 50 centimètres en Gaspésie.

Les vents provoquent de la poudrerie ce qui réduit considérablement la visibilité sur les routes. Dimanche matin, elle était nulle dans plusieurs secteurs longeant le Saint-Laurent, près de la frontière américaine, et dans la grande région de Québec.

Les précipitations s'étendent graduellement vers l'est.

Quant au froid extrême, il persistera jusqu'à mercredi.

La Sûreté du Québec lance un appel à la prudence aux automobilistes, leur recommandant de reporter les déplacements non essentiels. S'ils empruntent la route, ils doivent s'assurer que les vitres, le toit, le capot, les rétroviseurs et les phares des véhicules sont bien dégagés.

Le ministère des Transports souligne par ailleurs que l'efficacité des abrasifs et des fondants est fortement réduite, en raison du froid intense.

Les usagers de la route peuvent se renseigner sur les conditions de la chaussée et les conditions de visibilité sur les différentes plateformes du Québec 511.

Selon le météorologue Alexandre Parent, d'Environnement Canada, cette combinaison «neige, froid et vents» se produit rarement au Québec. Il note que le mercure grimpe habituellement lors de tempêtes de neige, ce qui n'est pas le cas actuellement.