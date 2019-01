Oui, c'est déjà le moment de l'année préféré des gourmands québécois. La Poutine Week revient du 1er au 7 février avec son lot de poutines gastronomiques.

Cette année encore, de nouvelles recettes de pout' ont été créées dans quelques dizaines de restaurants de Montréal à Edmonton en passant par Québec.

Parmi les plus alléchantes qui ont été dévoilées jusqu'ici:

La Poutine Avo-Ki de la Banquise : Frites dorées, fromage en grains et sauce à poutine garnis de saucisse épicée, Kim-Chi, avocat frit et d'une bonne cuillérée de crème sûre.

La Poutine Dac Biet de La Belle Tonkinoise : Frites, fromage en grains, boeuf braisé aux épices phở, flanc de boeuf cuit sous vide 24h, boulettes de boeuf maison, carpaccio de boeuf poivré, sauce poutine aux arômes de soupe tonkinoise, trait d'hoisin, soupçon de sauce piquante maison au piment oiseau, fines herbes

La Poutine Boeuf Wellington de La VV Taverna par Le Gras Dur: Frites, fromage en grains, sauce au poivre, duxelles de champignons, bœuf braisé au vin rouge, oignons caramélisés au Madère, coiffé d'une pâte feuilletée croustillante pour vous rappeler un classique de la cuisine française.

Les goûteurs sont invités à voter pour leurs créations favorites afin de couronner les trois plus populaires au terme de la semaine. Pour se faire, direction le site Web de l'événement. L'an dernier, ce sont les poutines du Gras Dur, des Rôtisseries Piri-Piri et du Smoking BBQ qui avaient conquis les Québécois.

Un jury composé de Bob le chef, du comédien et porte-parole d'Anorexie et boulimie Québec (ANEB), Félix-Antoine Tremblay, de la directrice générale d'ANEB, Josée Champagne, et des cofondateurs de La Poutine Week, Na'eem Adam et Thierry Rassam, décernera aussi le prix de la meilleure Poutine de Montréal.

Les Montréalais qui préfèrent déguster leur poutine dans le confort de leur maison pourront compléter leur commande sur l'application GOLO, partenaire de l'événement, et passer la chercher ou se la faire livrer.

Une semaine qui fait doublement du bien

Pour sa septième édition, la Poutine Week s'associe à La semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires afin de transmettre le message que «tout aliment, quel qu'il soit, devrait être permis» et que «manger est synonyme de plaisir». Pour chaque poutine vendue dans un restaurant participant, 1$ sera remis à l'organisme ANEB.

Le HuffPost Québec était présent lors du lancement organisé à La Cage du centre-ville de Montréal ce jeudi 17 janvier.