6 spectacles à ne pas manquer à l'Igloofest 2019

La 13e édition d'Igloofest s'est mise en branle ce jeudi 17 janvier.

Le festival hivernal de musique électronique sera de nouveau présenté durant trois week-ends en 2019, soit du jeudi au samedi, jusqu'au 2 février.

Encore une fois, Igloofest présente aux festivaliers une programmation variée, mariant artistes internationaux et locaux.

Voici une suggestion de trois têtes d'affiche et trois artistes du Québec à voir durant le festival qui se tient au quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal.

TÊTES D'AFFICHE

Above & Beyond

(25 janvier 22h30, scène Sapporo)

Le trio britannique débarquera en ville lors du deuxième week-end d'Igloofest. Le groupe trance très connu mondialement, qui est en nomination dans la catégorie «Meilleur enregistrement dance», s'est classé au 51e rang du réputé top-100 de DJ Magazine en 2018.

Above & Beyond vient d'ailleurs tout juste de sortir une nouvelle chanson, Flying by Candlelight, premier extrait de leur mini-album à venir en mars prochain qui se nomme Common Ground Companion.

Gramatik

(1er février 23h, scène Sapporo)

Gramatik avait été une bouée de sauvetage très payante pour le festival Osheaga en 2016. En raison d'un problème de vol d'avion du groupe Disclosure, le producteur slovène avait pu faire danser la foule tout juste avant Radiohead.

Cette fois, c'est Gramatik la tête d'affiche et la foule dansera autant, sinon plus que lors de sa dernière prestation sur l'île Sainte-Hélène.



Maceo Plex

(2 février 21h30, scène Sapporo)

Les fans de techno seront servis en fermeture de festival avec l'Américain d'origine cubaine Maceo Plex.

Le DJ qui n'a plus besoin de faire son nom a fait vibrer des foules aux quatre coins de la planète.

Son style est largement influencé par une combinaison de techno et de house en plus d'incorporer parfois de l'électro dans ses mélodies.



ARTISTES LOCAUX

Clickbait

(19 janvier 19h30, scène Sapporo)

Le duo composé des Montréalaises Mairin et Maddi se produira pour la première fois à Igloofest. Croyez-vous qu'elles ont hâte?

«Tellement excitées de jouer à notre endroit favori au monde, Igloofest», a écrit le groupe sur son compte Instagram.

Leur style marie le house, le techno, le trap et évidemment la musique dance. Clickbait sera en prestation tout juste avant un autre artiste montréalais, Jacques Greene.

RYAN Playground

(31 janvier 20h30, scène Vidéotron)

La Montréalaise Geneviève Ryan Martel, de son nom d'artiste RYAN Playground, a dévoilé son nouvel album 16/17 en septembre dernier.

L'auteure-compositrice-interprète, qui est aussi productrice et DJ à ses heures, présentera son registre electro-pop à la foule qui s'agglutinera au quai Jacques-Cartier.

Les morceaux Tokyo, Too Smart et Pie In The Sky combleront ceux qui se déplaceront pour voir celle qui gagne à être connue.



Tommy Kruise

(31 janvier 19h30, scène Sapporo)

Le producteur et DJ originaire de Québec Tommy Kruise roule sa bosse depuis plusieurs années, tant au Québec qu'à l'étranger.

Tommy Kruise a notamment produit des mélodies pour plusieurs artistes hip-hop, dont récemment pour FouKi.

