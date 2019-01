Le président américain Donald Trump faisait face vendredi à de nouvelles accusations, parmi les "plus graves" à son encontre selon l'opposition démocrate: le président aurait demandé à son ancien avocat de mentir au Congrès, dans un nouvel épisode du dossier russe qui empoisonne déjà sa présidence.

Jeudi soir, le site d'information BuzzFeed News a révélé, en s'appuyant sur deux sources policières fédérales anonymes, que Donald Trump aurait demandé à son ancien avocat Michael Cohen de mentir lors de son audition au Congrès en 2017 à propos de discussions sur un projet immobilier en Russie.

L'accusation est grave. Selon BuzzFeed, il s'agit là du premier exemple de Trump demandant à un subordonné de mentir directement sur ses affaires avec la Russie.

Immédiatement, les démocrates ont réagi.

"Ces informations selon lesquelles le président des Etats-Unis aurait pu pousser au parjure devant une de nos commissions (...) est l'une des plus graves à ce jour. Nous ferons le nécessaire pour déterminer la vérité", a tweeté Adam Schiff, président démocrate de la commission du renseignement de la Chambre des représentants.

Michael Cohen, qui a pris l'habitude de confirmer ou infirmer sur Twitter les informations de presse le concernant, n'a toujours pas réagi.

Son avocat, Lanny Davis, a fait savoir dans un communiqué qu'il ne répondrait à aucune question sur ce sujet.

Donald Trump a, lui, laconiquement répondu en tweetant vendredi matin que Michael Cohen "mentait pour réduire sa peine de prison".

M. Cohen, maintenant tombé en disgrâce aux yeux du président, dont il fut pourtant l'un des plus proches collaborateurs, a déjà reconnu avoir menti au Congrès à ce sujet.

La question est maintenant de savoir s'il l'a fait de son propre chef, ou non.

Le 7 février, M. Cohen doit de nouveau témoigner au Congrès, devant une commission de la Chambre des représentants, désormais aux mains des démocrates.

S'il confirmait, sous serment, les révélations de BuzzFeed, ces accusations seraient explosives et ouvriraient la porte à une possible procédure de destitution.

Cet "impeachment" devrait être confirmé par un vote du Sénat, contrôlé par les républicains, le parti de M. Trump.

La présidence de Donald Trump est sous la menace de l'enquête que mène le procureur spécial Robert Mueller pour déterminer s'il y a eu en 2016 collusion entre la campagne du milliardaire et la Russie. Dans ce cadre, il cherche notamment à savoir si les liens d'affaires entre Donald Trump et Moscou ont pu avoir une influence sur la campagne.

En 2015, le magnat de l'immobilier avait relancé un vieux rêve: construire une tour Trump de 100 étages à Moscou. Michael Cohen avait d'abord déclaré devant le Congrès que les discussions sur ce projet avaient pris fin début 2016. Puis il avait reconnu avoir menti puisque celles-ci se sont poursuivies jusqu'en juin, en pleine campagne présidentielle.

