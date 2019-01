Les usagers de la ligne bleue du métro sont restés pris sur les quais jeudi. Une panne d'électricité a interrompu le service pendant l'heure du dîner.

La Société de transport de Montréal (STM) a annoncé la panne sur Twitter vers 12h40. Le retour du service était tout d'abord prévu vers 13h05 puis pour 13h50. La STM a de nouveau repoussé la reprise du service un peu plus tard indiquant que les usagers pourront utiliser la ligne bleue à compter de 15h.

Entre-temps, la STM a mis en place un service de navette entre les stations Snowdon et Saint-Michel.

Arrêt ligne BLEUE entre Snowdon et St-Michel. Panne d'électricité. Reprise prévue vers 15h00. #stminfo K — Ligne Bleue (@stm_Bleue) 17 janvier 2019

Interruption de service prolongée entre les stations Snowdon et Saint-Michel en raison d'une panne d'équipement d'Hydro-Québec. Nous sommes en contact avec leurs équipes afin d'assurer un retour au service le plus rapidement possible. Un service spécial de bus est disponible. — Ligne Bleue (@stm_Bleue) 17 janvier 2019

C'est la troisième fois depuis le début du mois qu'une panne majeure affecte le réseau de métro. Le 7 janvier, le service a été interrompu par une tentative de suicide. Deux jours plus tard, un individu a utilisé du poivre de cayenne à la station Champ-de-Mars, paralysant les trois principales lignes de métro.

L'année 2018 a été une des pires de l'histoire de la STM en ce qui concerne les interruptions de métro et la ponctualité des bus. Lorsque les données de décembre seront dévoilées, elles porteront vraisemblablement l'année 2018 au second rang du plus grand nombre d'interruptions de service du métro et au premier rang des autobus en retard.

Près de la moitié des interruptions de service dans le métro sont causées par les utilisateurs.

À voir également: